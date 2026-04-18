Pune Crime : रात्रभर शटर बंद, आत रक्ताच्या थारोळ्यात मृतदेह! प्रेमसंबंधावरून पत्नीसह अल्पवयीन मुलीनं सेक्रेटरीचा केला खून; भाजपच्या विधी अध्यक्षांसह कुटुंबाला अटक

पुणे : वकिलाचे सेक्रेटरीशी प्रेमसंबंध असल्याच्या संशयावरून धक्कादायक खूनप्रकरण समोर आले आहे. वकील, त्याची पत्नी आणि अल्पवयीन मुलीने मिळून सेक्रेटरीला कार्यालयातच दोरीने बांधून, धारदार शस्त्राने हत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. ही घटना जुना मुंढवा रस्ता, हॉटेल संदीपच्या शेजारी (Chandan Nagar Crime) असलेल्या ॲड. संजय सावंत यांच्या कार्यालयात १६ एप्रिल रोजी घडली असून १७ एप्रिल रोजी ती समोर आली..या प्रकरणात पूनम दिनेश मून (वय ३५) असे मृत महिलेचे नाव आहे. मयत महिलेचे पती दिनेश उध्दवराव मून यांनी चंदननगर पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनंतर ॲड. संजय सावंत आणि त्यांची पत्नी स्वाती सावंत यांना अटक करण्यात आली आहे..चंदननगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नीलेश बडाख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पूनम मून या मागील काही वर्षांपासून ॲड. सावंत यांच्या कार्यालयात काम करत होत्या. पूनम आणि सावंत यांच्यात प्रेमसंबंध असल्याचा संशय सावंत यांच्या पत्नी स्वाती यांना होता. याच संशयातून स्वाती सावंत, त्यांची मुलगी आणि संजय सावंत यांनी संगनमत करून खूनाचा कट रचला..१६ एप्रिल रोजी दुपारी २ वाजेपासून ते १७ एप्रिल सकाळी ११ वाजेपर्यंतच्या कालावधीत कार्यालयात पूनम मून हिला दोरीने बांधून तिच्यावर बॅटने आणि धारदार शस्त्राने वार करण्यात आले. यात तिचा मृत्यू झाला..दरम्यान, पूनम घरी न परतल्याने तिचे पती दिनेश यांनी शोध घेतला. दुसऱ्या दिवशी सकाळी ते कार्यालयाजवळ गेले असता शटर बंद पण लॉक नसल्याचे दिसले. शटर उघडून पाहिल्यानंतर त्यांना पूनम यांचा मृतदेह आढळून आला. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली..या तक्रारीवरून चंदननगर पोलिस ठाण्यात सावंत पती-पत्नी आणि त्यांच्या अल्पवयीन मुलीविरोधात खून आणि ॲट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी तांत्रिक तपासाच्या आधारे आरोपी संजय सावंत आणि मुलीला ताब्यात घेतले असून, महिला आरोपी स्वाती सावंत हिला गुन्हे शाखेच्या खंडणी विभाग-२ ने अटक केली आहे..पोलिसांनी कसून चौकशी केली असता आरोपींनी गुन्ह्याची कबुली दिली आहे. विशेष म्हणजे, अवघ्या ६ तासांत या खुनप्रकरणातील आरोपींना जेरबंद करण्यात पोलिसांना यश आले आहे. दरम्यान, आरोपी संजय सावंत हे भाजपचे विधी अध्यक्ष असल्याची माहिती समोर येत आहे.