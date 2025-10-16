PMC Development : महापालिका ‘मार्किंग’ करून देणार; मगच शहरात खोदाई

पुणे : पोलिसांकडून शहरात २ हजार ८८६ नवीन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी खोदाई सुरु झाली असली त्यात पोलिसांचा ठेकेदार आणि महापालिकेचा समन्वय नसल्याने नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे. दिवाळीत खोदाई बंदी केली असली तरी दिवाळीनंतर हे काम पुन्हा सुरु होणार आहे. त्यावेळी महापालिकेच्या पथम विभागाने खोदाई कुठे करावी याचे मार्किंग केले आहे तेथूनच खोदाई करावी लागणार आहे..शहराच्या सुरक्षेसाठी गृह विभागाने सीसीटीव्हीचा प्रकल्प मंजूर केला आहे. त्यासाठी भूमिगत केबल टाकावी लागणार आहे. पुणे शहरात ५५० किलोमीटरची खोदाई केली जाणार आहे. एकाच वेळी संपूर्ण शहरात खोदाई होऊ नये यासाठी आयुक्तांनी हे काम टप्प्याटप्प्याने करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण ठेकेदाराने ७५ किलोमीटरची परवानगी असताना एकाच.Nilesh Ghaiwal Case: घायवळचा आणखी एक कारनामा, Ahilyanagar Police गोत्यात येणार? | Pune News | Sakal News.अनेक रस्त्यांवर खोदाई सुरु केली. त्यामुळे शहरात प्रचंड वाहतूक कोंडी होण्यास हातभार लागला. यासंदर्भात पोलिस आयुक्तांकडे झालेल्या बैठकीत ठेकेदाराची कानउघाडणी करण्यात आली तसेच कामात सुधारणा करण्याचे आदेश दिले. नागरिकांच्या सोयीचा विचार करून दिवाळीच्या काळात हे काम तात्पुरते बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..पादचारी मार्गाचे मोठे नुकसानसीसीटीव्हीसाठी खोदाई करताना अनेक ठिकाणी पादचारी मार्गांवर खोदाई करण्यात आली आहे. धक्कादायक म्हणजे ज्या पादचारी मार्गासाठी महापालिकेला केंद्र शासनाचा पुरस्कार मिळाला तो सावकर भवन येथील पादचारी मार्ग देखील या खोदाईत फोडला गेला आहे. सीसीटीव्हीची केबल टाकण्यासाठी रस्ते खोदल्यानंतर रस्ता दुरुस्त करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे. पण ठेकेदार व महापालिकेत समन्वय नसल्याने अनेक ठिकाणी रस्ते पूर्ववत झालेले नाहीत. पादचारी मार्ग फोडल्याने ते दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. अतिरिक्त आयुक्त यांनी आज गुरुवारी महापालिकेत पथ विभागाचे अधिकारी, पोलिस अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार यांची बैठक घेतली. त्यात खोदाईदरम्यान होणारे नुकसान टाळण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या..‘‘महापालिकेचे नुकसान होऊ नये आणि नागरिकांना त्रास हो नये यासाठी महापालिका रस्ते खोदाई कुठून कुठपर्यंत करायची आहे याचे मार्किंग ठेकेदाराला करून दिले जाणार आहे. हे मार्किंग कनिष्ठ अभियंते आणि उपअभियंते करून देणार आहेत. त्यानंतरच ठेकेदाराला खोदाईची परवानगी मिळणार आहे.- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.