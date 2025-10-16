पुणे

PMC Development : महापालिका ‘मार्किंग’ करून देणार; मगच शहरात खोदाई

The Scope of the New CCTV Project : पुणे शहरात २८८६ नवीन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी ५५० किलोमीटरची खोदाई सुरू झाली असून, पोलीस ठेकेदार आणि महापालिकेच्या समन्वयाच्या अभावामुळे वाहतूक कोंडी होऊन नागरिकांची गैरसोय झाल्याने पोलीस आयुक्तांनी ठेकेदाराला फटकारले व दिवाळीदरम्यान काम थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
Pune's CCTV Project Faces Backlash as Contractor's Reckless Digging Wreaks Havoc on Traffic.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पोलिसांकडून शहरात २ हजार ८८६ नवीन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात येणार आहेत. यासाठी खोदाई सुरु झाली असली त्यात पोलिसांचा ठेकेदार आणि महापालिकेचा समन्वय नसल्याने नागरिकांना त्रासाला सामोरे जावे लागले आहे. दिवाळीत खोदाई बंदी केली असली तरी दिवाळीनंतर हे काम पुन्हा सुरु होणार आहे. त्यावेळी महापालिकेच्या पथम विभागाने खोदाई कुठे करावी याचे मार्किंग केले आहे तेथूनच खोदाई करावी लागणार आहे.

