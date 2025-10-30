Pune Roads: रस्ते उकरले, पुणेकर त्रस्त! सीसीटीव्ही प्रकल्पावर संताप; शहरात ठिकठिकाणी रस्त्यांची खोदाई

पुणे : शहरात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी गृहमंत्रालयाच्या ठेकेदाराने अनेक रस्ते खोदून ठेवले आहेत. हे रस्ते महापालिकेने दुरुस्त करणे आवश्यक होते. मात्र याकडे कोणीच लक्ष देत नसल्याने पुणेकरांचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे..राज्य सरकारच्या गृहमंत्रालयाने पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागात सीसीटीव्ही बसविण्याचा प्रकल्प मंजूर केला आहे. हे काम एका कंपनीला देण्यात आले आहे. हा प्रकल्प शहरासाठी महत्त्वाचा असल्याने खोदाई शुल्क माफ करण्यात आले आहे. रस्ते खोदल्यानंतर त्यांची दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकण्यात आली आहे. मात्र ठेकेदाराने खोदाई करताना महापालिकेशी समन्वय ठेवणे आवश्यक होते..पुणे शहरात सुमारे ५५० किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदले जाणार आहेत. दिवाळीच्या आधी महापालिकेने पहिल्या टप्प्यात या संबंधित ठेकेदाराला केवळ २८ किलोमीटरच्या रस्ते खोदाईची परवानगी दिली होती. मात्र ठेकेदाराने मध्यवर्ती भागासह उपनगरात सुमारे ७५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर खोदाई सुरू करून रस्ते उकरून ठेवले..त्या ठिकाणी केबल टाकल्यानंतर हे खड्डे व्यवस्थित बुजविले नाहीत. केबल टाकल्यानंतर रस्त्यावर माती, दगड, खडी पसरलेली आहे. खड्ड्यांत आदळून व मातीवरून गाडी घसरून अपघात होत आहेत. त्याबाबत अनेक तक्रारी महापालिका प्रशासनाकडे आल्या आहेत..महापालिकेच्या पथ विभागाने यासंदर्भात पोलिसांकडे तक्रारी करूनदेखील ठेकेदाराने रस्ते, पादचारी मार्ग खोदण्याचे काम सुरूच ठेवले. ऐन दिवाळीत रस्ते खोदल्याने वाहतूक कोंडीत भर पडत असल्याचे समोर आले. वृत्तपत्रातून यावर टीकेची झोड उठवल्यानंतर दिवाळीपर्यंत खोदाई करण्यास बंदी घालण्यात आली होती. तसेच पोलिस आयुक्तांकडे झालेल्या बैठकीत ठेकेदाराची कानउघाडणी करण्यात आली होती..नियोजन गुंडाळले बासनातदिवाळीपासून शहरातील रस्ते खोदाई बंद आहेत. पण महापालिकेने या काळात रस्ते व्यवस्थित बजवून त्यावर डांबरीकरण करणे गरजेचे होते. खोदलेल्या पादचारी मार्गांवर पुन्हा पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे आवश्यक होते. याकडे पथ विभागाने दुर्लक्ष केल्याने नागरिकांना खड्ड्यांत आदळत जावे लागते. अनेक ठिकाणी रस्त्यांत आडवी खोदाई केली आहे. याचा सर्वाधिक फटका वाहनचालकांना बसत आहे. हे खड्डे बुजविण्याचे नियोजन अजून महापालिकेने केलेले नाही..आधी मार्किंग; मग खोदाईखोदाईच्या कामात समन्वय ठेवण्यासाठी महापालिका, पोलिस आणि ठेकेदाराची बैठक झाली. त्यात महापालिकेचे नुकसान होऊ नये आणि नागरिकांना त्रास हो नये, यासाठी रस्ते खोदाई कुठून कुठपर्यंत करायची आहे, याचे मार्किंग ठेकेदाराला करून दिले जाईल. हे मार्किंग कनिष्ठ अभियंते आणि उपअभियंते करून देणार आहेत. त्यानंतरच ठेकेदाराला खोदाईची परवानगी मिळेल, असे ठरविण्यात आले आहे. पण दिवाळीपासून बंद असलेली खोदाई अजून सुरू केलेली नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. .Pune News: रस्ते खोदणाऱ्या ठेकेदाराची खरडपट्टी; दिवाळीपर्यंत काम बंद करण्याचा पुणे महापालिकेचा आदेश.सीसीटीव्हीची केबल टाकण्यासाठी दिवाळीमध्ये रस्ते खोदाईला बंदी घातली होती. ते काम आता पुन्हा सुरू होईल. यापूर्वी जेथे खोदाई झाली आहे, तेथे महापालिका दुरुस्ती करेल. पुढच्या टप्प्यात ठेकेदाराकडून खोदाई झाल्यानंतर त्याने लगेच माती, खडी, दगड टाकून खड्डे बुजवावेत, अशा सूचना ठेकेदाराला दिल्या आहेत. त्यानंतर तेथे महापालिका डांबरीकरण करेल किंवा पेव्हिंग ब्लॉक बसवेल.- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पथ विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.