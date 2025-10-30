पुणे

Pune Roads: रस्ते उकरले, पुणेकर त्रस्त! सीसीटीव्ही प्रकल्पावर संताप; शहरात ठिकठिकाणी रस्त्यांची खोदाई

CCTV Project: शहरात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी गृहमंत्रालयाच्या ठेकेदाराने अनेक रस्ते खोदून ठेवले आहेत. हे रस्ते महापालिकेने दुरुस्त करणे आवश्‍यक होते. मात्र याकडे कोणीच लक्ष देत नसल्याने पुणेकरांचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे.
Pune Roads

Pune Roads

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरात सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी गृहमंत्रालयाच्या ठेकेदाराने अनेक रस्ते खोदून ठेवले आहेत. हे रस्ते महापालिकेने दुरुस्त करणे आवश्‍यक होते. मात्र याकडे कोणीच लक्ष देत नसल्याने पुणेकरांचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे.

Loading content, please wait...
pune
cctv
pmc
Infrastructure
Road Construction

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com