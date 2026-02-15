Pune News: पुण्यात प्रेमाच्या अवकाशात स्नेहीजनांची ‘भरारी’! ‘व्हॅलेंटाइन डे’निमित्त हेलिकॉप्टर राइडचा लुटला आनंद; दिव्यांग मुलांना घडली सफर..

पुणे : वेळ सकाळची, हेलिपॅडवर वेगळीच लगबग होती. जीवनाचा नवा प्रवास एकमेकांच्या सोबतीने पूर्ण करण्याच्या आणाभाकांना आज खरेखुरे ‘क्षितीज’ खुणावत होते. कोणाला आयुष्यातील मोरपंखी आठवणींनी साद घातली, तर कोणाला भविष्याकडे झेपविण्यासाठी नवे ‘पंख’ लाभले. निमित्त होते ‘व्हॅलेंटाइन डे’ दिवशी आयोजित केलेल्या ‘हेलिकॉप्टर जॉय राइड’चे. आपल्या प्रिय व्यक्तीच्या आनंदासाठी प्रेमाच्या अवकाशात घेतलेली स्नेहीजनांची ‘भरारी’ ही मर्मबंधातील ठेव ठरली..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.‘व्हॅलेंटाइन डे’चे औचित्य साधून पुण्यातील काही एव्हिएशन कंपन्यांनी ‘हेलिकॉप्टरच्या जॉय राइड’चे आयोजन केले होते. त्यामुळे शनिवारी सकाळी ११ वाजल्यापासून हेलिकॉप्टरची उड्डाणे झाली. सामान्य नागरिकांना एरव्ही ‘हेलिकॉप्टर राइड’ ही न परवडणारी असते, मात्र अशा जॉय राइडमुळे कमी किमतीत हेलिकॉप्टरचा प्रवास घडतो. शनिवारी दोन हेलिकॉप्टरची २० हून अधिक उड्डाणे झाली, तर शंभरहून अधिक प्रवाशांना ‘गगन भरारी’ अनुभवता आली..प्रत्येक राइड ही सात ते १० मिनिटांची होती. सुमारे दीड हजार फूट उंचीवरून पुणे शहराचे विहंगम दृश्य डोळ्यात साठवत अनेकांनी हा प्रवास आपल्या प्रियजनांसमवेत केला. हेलिकॉप्टरच्या एका राइडसाठी प्रति प्रवासी पाच ते सात हजार रुपयांचा दर आकारण्यात आला होता. बिबवेवाडी व लोणीकंद येथून प्रत्येकी एक हेलिकॉप्टर उड्डाण घेत होते. यासाठी ‘बेल ४०७’ व एअरबसचे ‘एच १२५’ प्रकारच्या हेलिकाप्टरचा वापर झाला..दिव्यांग मुलांना घडली सफर‘व्हॅलेंटाईन डे’चे औचित्य साधून ‘ओपन युअर आईज’ (ओवायई) फाउंडेशन आणि ‘महालक्ष्मी एव्हिएशन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ३५ दिव्यांग मुलांसाठी हेलिकॉप्टर सफरीचे आयोजन केले होते. डॉ. सिमरन जेठवानी यांच्या पुढाकाराने झालेल्या या उपक्रमात मुलांना हवाई सफर घडवून आणली. हेलिकॉप्टरने आकाशात झेप घेताच मुलांच्या चेहऱ्यावर आनंदाचे तेज झळकले. महालक्ष्मी एव्हिएशनचे नितीन गोते यांनी या उपक्रमाला सहकार्य केले..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...‘व्हॅलेंटाइन डे’साठी आयोजित केलेल्या हेलिकॉप्टर राइडला चांगला प्रतिसाद लाभला. केवळ प्रेमी युगुलच नाही तर काहींनी आपल्या आई-वडिलांसाठी, जवळच्या व्यक्तीसाठी हेलिकॉप्टरची राइड बुक केली होती. हेलिकॉप्टरची राइड पूर्ण केल्यावर प्रवाशांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद खूप काही सांगून जात होता.- ईश्वरचंद्र गुलगुले, व्यवस्थापकीय संचालक, कैगु एव्हिएशन प्रायव्हेट लि., पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.