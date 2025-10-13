पुणे

Pune illegal dumper traffic: डंपर चालकांना माणसं मारायचा परवाना दिलाय का? दहा महिन्यात पाच जणी चिरडल्या, हप्तेखोर प्रशासनाला कधी जाग येणार?

Five Lives Lost in 10 Months to Reckless Dumper Driving in Pune; Residents Blame Builder-Politician Nexus: हिंजवडी परिसरात डंपर चालकांच्या नियमबाह्य वाहतुकीमुळे नेहमी अपघात होत आहेत.
Pune illegal dumper traffic: डंपर चालकांना माणसं मारायचा परवाना दिलाय का? दहा महिन्यात पाच जणी चिरडल्या, हप्तेखोर प्रशासनाला कधी जाग येणार?
संतोष कानडे
Updated on

Pune Accident News: बेदरकारपणे डंपर चालवून लोकांना चाकाखाली घेण्याचे प्रकार पुण्यामध्ये वाढले आहेत. शुक्रवारी असाच भीषण अपघात झाला आणि कामावर निघालेल्या भारती मिश्रा यांचा सिमेंट मिक्सरच्या चाकाखाली जीव गेला. दहा महिन्यांमध्ये पाच जणींना प्राण गमवावे लागले आहेत. यात काही महिला तर काही अल्पवयीन मुली आहेत. हिंजवडी, पिंपरी चिंचवड येथील मुख्य रस्त्यांवर कायदा धाब्यावर बसवून दिवसाढवळ्या बेलगाम वाहनं सुरु आहे. मोठमोठे बिल्डर्स, नेत्यांचे समर्थक यांच्या आशीर्वादाने अशी वाहतूक सुरु असल्याचा पीडित कुटुंबियांचा आणि स्थानिकांचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे पुण्यात डझनभर आमदार, अनेक मंत्री असताना एकही नेता यावर चकार शब्द बोलायला तयार नाही.

Loading content, please wait...
pune
accident
Pimpri Chinchwad
Traffic
Hinjawadi traffic issues
cement mixer truck collision

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com