Pune illegal dumper traffic: डंपर चालकांना माणसं मारायचा परवाना दिलाय का? दहा महिन्यात पाच जणी चिरडल्या, हप्तेखोर प्रशासनाला कधी जाग येणार?

Pune Accident News: बेदरकारपणे डंपर चालवून लोकांना चाकाखाली घेण्याचे प्रकार पुण्यामध्ये वाढले आहेत. शुक्रवारी असाच भीषण अपघात झाला आणि कामावर निघालेल्या भारती मिश्रा यांचा सिमेंट मिक्सरच्या चाकाखाली जीव गेला. दहा महिन्यांमध्ये पाच जणींना प्राण गमवावे लागले आहेत. यात काही महिला तर काही अल्पवयीन मुली आहेत. हिंजवडी, पिंपरी चिंचवड येथील मुख्य रस्त्यांवर कायदा धाब्यावर बसवून दिवसाढवळ्या बेलगाम वाहनं सुरु आहे. मोठमोठे बिल्डर्स, नेत्यांचे समर्थक यांच्या आशीर्वादाने अशी वाहतूक सुरु असल्याचा पीडित कुटुंबियांचा आणि स्थानिकांचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे पुण्यात डझनभर आमदार, अनेक मंत्री असताना एकही नेता यावर चकार शब्द बोलायला तयार नाही..१० महिन्यात ५ जणींचा जीव गेला२४ जानेवारी २०२५- प्रांजल यादव आणि आश्लेषा गावंडे यांच्या अंगावर सिमेंट मिक्सर उलटला १२ ऑगस्ट २०२५- गणपतीची मूर्ती आणण्यासाठी गेलेल्या प्रत्युषा बोराटे सिमेंट मिक्सरच्या चाकाखाली येऊन मृत्यू, सुदैवाने आईचा जीव वाचला २३ सप्टेंबर २०२५- राजेश्वरी चंद्रशेखर अय्यर (वय ६५) यांचा सिमेंट मिक्सरच्या धडकेत मृत्यू १० ऑक्टोबर २०२५- नोकरीवर निघालेल्या भारती मिश्रा यांचा सिमेंट मिक्सरच्या चाकाखाली मृत्यू(नुकतंच पिंपरी चिंचवडमध्ये ओव्हरलोड डंपर चेंबरच्या आत घुसला. सुदैवाने एकजण थोडक्यात बचावला.).मृत प्रत्युषाचे वडील म्हणतात,माझी मुलगी देवबप्पा आणण्यासाठी गेली होती. सिमेंट मिक्सरच्या चाकाखाली येऊन तिचा मृत्यू झाला. मिक्सर चालक हा नंतरचा गुन्हेगार आहे. पहिल्यांदा बिल्डरवर कारवाई झाली पाहिजे. बिल्डरविरोधात माझी तक्रार असून रेरा अंतर्गत मी अर्ज केला आहे. हा व्यक्ती कसा दोषी आहे, हे मला पोलिसांना पटवून द्यावं लागतंय. हिंजवडीमध्ये या लोकांनी सिमेंट काँक्रिटची शेती सुरु केलीय. त्यामुळे निष्पाप मुलांचे जीव जात आहेत. माझ्या मुलीसाठी आदरांजली म्हणून मी आयुष्यभर हा लढा लढत राहणार आहे..स्थानिकांचा आक्रोशहिंजवडी भागातील स्थानिकांनी बेकायदेशीर वाहतुकीविरोधात आवाज उठवला आहे. नियमाप्रमाणे डंपर, सिमेंट मिक्सर अशी अवजड वाहतूक दिवसा करता येत नाही. तरीही बेदरकारपणे वाहनं चालवली जाताएत. काही अघटित घडलंच तर पोलिसतही तात्पुरती कारवाई करुन चालकाला सोडून देतात, असा स्थानिकांचा आरोप आहे. हिंजवडी भागातील आयटी इंजिनिअर्स रस्त्यावर उतरले. बेकायदेशीर वाहतूक, अरुंद रस्ते, खड्डेयुक्त रस्ते, नेहमीची ट्रॅफिक यामुळे लोक संताप व्यक्त करीत आहेत..अवडज वाहनांसाठी नियम काय आहे?डंपर, सिमेंट मिक्सर, ट्रक अशा अवडज वाहनांना वाहतुकीच्या रस्त्यावर दिवसा बंदी आहे. आता हिंजवडी भागातील वाढते अपघात, वाहतुकीची समस्या या अनुषंगाने पोलिसांनी अवजड वाहनांबाबत नवीन आदेश काढले आहेत. या वाहनांना आता ठाराविक वेळेमध्ये बंदी असेल. ही बंदी १५ ऑक्टोबरपासून पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे, अशी माहिती शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिंमत जाधव यांनी दिली.या निर्णयानुसार, सकाळी ८ ते ११ या वेळेत कात्रजकडून किवळेच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर, तसेच, सायंकाळी ५ ते ९ या वेळेत किवळेकडून कात्रजच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर जड आणि अवजड वाहनांना वाहतुकीस मनाई करण्यात आली आहे. मल्टी ॲक्सल ट्रक, ट्रेलर्स, कंटेनर्स, डंपर, टॅक्टर, रोड रोलर, जेसीबी अशा जड व संथ गतीने चालणाऱ्या वाहनांना या वेळेत वाहतुकीस मनाई असेल. अत्यावश्यक सेवेतील वाहने पेट्रोल, डिझेल, दूध, शेतीमाल, आपत्कालीन सेवा यांना बंदीपासून सवलत राहील..पोलिसांकडून थातूरमातूर कारवाईनिष्पाप लोकांचे बळी गेल्यानंतर वाहतूक पोलिसांनी थातूरमातूर कारवाई सुरु केल्याचं दिसून येतं. मागच्या काही दिवसांमध्ये २१ जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले तर २ लाख ७७ हजार रुपयांचा दंड अशा वाहनांवर ठोठावण्यात आला. मात्र ही दिवसाढवळ्या होणारी वाहतूक खरंच थांबेल का? दोषींवर कठोर गुन्हे दाखल होतील का? असे प्रश्न पुणेकरांना पडले आहेत..डंपरमुळे किरकटवाडीकरांचा जीव टांगणीलापुण्यातील सिंहगडरोडवरील किरकटवाडी या भागातील डंपर समस्या तर वर्षानुवर्षे कायम आहे. किरकटवाडी ते नांदोशी रोडवर भरधाव जाणारे डंपर हे येथील रहिवाशांच्या अगदी मूळवारच उठल्याचे जाणवते. शिवाय, यामुळे या परिसराची पूर्ण धुळधाण झाली आहे हे वेगळेच. हा भाग आधी विरळ लोकवस्तीचा होता परंतु आता या भागात मोठमोठ्या हाउसिंग सोसायट्या झाल्या आहेत. वाहतूकही वाढली आहे. रहिवासी वस्ती वाढल्याने या मार्गावर अनेक शाळा देखील आहेत. शिवाय पुण्यातील अन्य भागातील शाळांमध्येही येथील मुले स्कूलबसने ये-जा करतात. अशावेळी या एकापाठोपाठ सलग सुरू असणाऱ्या डंपरमुळे वाहतूक कोडी ही कायमचीच असते. शिवाय, मुलांना शाळांमध्ये नेताना किंवा आणताना पालकांना अक्षरशा जीव मुठीत धरून वाहन चालवावे लागते. तर स्कूलव्हॅन चालकांची मोठी तारांबळ होते. मुलांना शाळांमध्ये पोहचण्यास कायमच उशीर होतो. किरकटवाडीत या डंपरमुळे अनेकदा अपघातही घडले आहेत, परंतु तेवढ्यापुरती कारवाई केल्यासारखं दाखवलं जातं आणि नंतर मग वरच्या पातळीवर ‘अर्थ’पूर्ण बोलणी झाली की पुन्हा राजरोसपणे धुराळा उडवत हे डंपर बिनदिक्कत सुरू होतात. शिवाय, या डंपरमुळे रस्त्याची चाळण ही कायमच झालेली असते..यात महत्त्वाची बाब म्हणजे येथील स्थानिक सर्वपक्षीय नेते मंडळी आणि धनदांडग्यांचेच हे डंपर असल्याने बोलता कुणाला? आणि आवाज उठणार कोण? असाच प्रश्न आहे. स्वत:ला सामाजिक कार्यकर्ते किंवा पुढारी म्हणणावरे चमकुगिरी करणारेही या समस्येवर मूग गिळून गप्प असल्याचे दिसतात. सर्वसामान्य रहिवाशांना मात्र तोंड दाबून रोज बुक्क्यांचा मार सहन करण्यासारखी परिस्थिती आहे. मनातून कितीही चिड असली तरी गप्प राहून केवळ मनस्ताप सहन करण्यापलिकडे त्यांच्या हाती काहीच राहत नाही. कधीतरी हा भाग डंपरमुक्त होईल, या आशेवर येथील रहिवासी दररोज त्रास सहन करत दिवस काढत आहेत. प्रशासनाने किमान आतातरी डोळे उघडून या डंपरवर कारवाई करावी, यांचे मार्ग बदलावेत, भरमसाट संख्या नियंत्रणात आणावीत, वेळ निश्चित करावी.. अशा अनेक अपेक्षा स्थानिक सर्वसामान्य रहिवाशांनी व्यक्त केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 