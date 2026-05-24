Pune News: सीईटी परीक्षेत अपयशाने विद्यार्थिनीने संपवलं जीवन, पुण्यातील लोहगाव परिसरातील धक्कादायक घटना!

पुण्यातील लोहगाव परिसरात एका धक्कादायक घटनेने स्थानिक नागरिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. खाजगी शिक्षण संस्थेच्या प्रवेश परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याच्या नैराश्यातून १८ वर्षीय विद्यार्थिनीने आपले जीवन संपवले..घटनेची माहितीदुर्वा दत्तात्रय खांदवे (१८) असे या तरुणीचे नाव आहे. शुक्रवारी सकाळी तिने आपल्या घरात गळफास लावून जीवन संपवले. तिच्या अकस्मात निधनाने परिसरात शोककळा पसरली असून, सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे..कुटुंबाची पार्श्वभूमीदुर्वाचे वडील दत्तात्रय खांदवे हे नोकरदार आहेत, तर आई गृहिणी असल्याचे कुटुंबीयांनी सांगितले. साधारण कुटुंबात वाढलेल्या दुर्वाने शिक्षणात चांगली प्रगती केली होती. मात्र, सीईटी परीक्षेत अपेक्षित यश मिळाले नसल्याने ती मानसिक तणावात होती. या नैराश्यामुळे तिने हे टोकाचे पाऊल उचलल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे..पोलीस कारवाईलोहगाव पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. पोलिसांनी शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर तपासणी सुरू केली असून, अधिक माहिती मिळवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झाले नसले तरी, परीक्षेतील कमी गुण हे मुख्य कारण असल्याचे सूत्रांकडून कळते..समाजात चिंतायश मिळवण्याच्या दबावामुळे अनेक विद्यार्थी मानसिक आरोग्याच्या समस्या अनुभवत आहेत. या घटनेने पुन्हा एकदा विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याकडे लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.