Nagar Palika Election Result: चाकण नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षपदी मनीषा गोरे यांची निवड; ६९६०मतांनी मनीषा गोरे यांचा विजय

चाकण : येथील नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत स्वर्गीय माजी आमदार सुरेश गोरे यांच्या पत्नी मनीषा सुरेश गोरे यांना १४ हजार ९०५ मते मिळाली तर त्यांच्या विरोधातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवार भाग्यश्री विवेक वाडेकर यांना ७९४५ मते मिळाली . सुमारे ६९६० मतांनी शिवसेनेच्या मनीषा गोरे यांची निवड झाली..चाकण नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत नगरसेवक पदाच्या १३जागा मिळवून शिवसेनेने सत्ता प्रस्थापित केली आहे. चाकण ता. खेड येथील निवडणूक शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट यांच्यात चुरशीची झाली होती. चाकण नगर परिषदेचे २२जागांसाठी मतदान झाले तर तीन जागा बिनविरोध झाल्या होत्या..Nagar Palika Election Result: वैजापूर नगराध्यक्षपदी डॉ. परदेशींचा दणदणीत विजय; संजय बोरणारे ६,२४८ मतांनी पराभूत.नगराध्यक्ष पदाच्या महिलेच्या जागांसाठी चार महिला उमेदवार रिंगणात होत्या. चाकण नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष पदासाठी स्वर्गीय माजी आमदार सुरेश गोरे यांच्या पत्नी मनीषा गोरे यांना १४ हजार ९०५मते मिळाली तर त्यांच्या विरोधातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या भाग्यश्री विवेक वाडेकर यांना ७९४५ मते मिळाली..या निवडणुकीत शिवसेनेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे चाकण येथे प्रचारासाठी दोन वेळा आले होते त्यामुळे शिंदेंचा प्रभाव तसेच शिवसेनेचे नितीन गोरे यांचा प्रभाव येथे राहिला. नितीन गोरे हेही नगरसेवक पदासाठी बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. या निवडणुकीत शिवसेनेचे १३ नगरसेवक निवडून आले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे १० नगरसेवक निवडून आले आहेत. शिवसेना उबाठा गटाचा एक नगरसेवक महिला निवडून आल्या आहेत..Maharashtra Nagar Parishad-Nagar Panchayat Election Result 2025 Live: भाजपा हा पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष, आम्ही जनतेचे आभार मानतो - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.त्यामुळे चाकण येथे शिवसेना शिंदे गटाची सत्ता प्रस्थापित झालेली आहे. या निवडीनंतर शिवसेनेच्या नगराध्यक्ष पदाच्या विजयी उमेदवार मनीषा गोरे यांनी सांगितले की ,"माझे पती स्वर्गीय माजी आमदार सुरेश गोरे यांच्या विचारांचा प्रभाव येथे आहे.चाकण येथील नागरिकांनी त्यांच्या विचारांना साथ दिलेली आहे. शिवसेनेचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनानुसार आम्ही काम करणार आहोत.