Pune Robbery News : पुण्यातील सराफा दुकानात चोरट्यांची हातचलाखी; पावणेचार लाखांचे दागिने लंपास

Pune Chandanagar jewelry theft news : पुणे, चंदननगर: पन्नालाल ज्वेलर्समध्ये दोन महिलांसह तिघे चोरट्यांनी खरेदीच्या बहाण्याने सोन्याचे दागिने हातचलाखीने लंपास केले. १.२५ लाख रुपये मूल्याची चोरी; पोलिस गुन्हा नोंदवून तपास सुरू आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : सराफा पेढीत खरेदीच्या बहाण्याने नजर चुकवून चोरट्यांनी पावणेचार लाख रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने लंपास केले. ही घटना चंदननगरमधील पन्नालाल ज्वेलर्सच्या दुकानात घडली.

