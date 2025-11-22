पुणे

PMC News : चिंधीचा कचरा प्रकल्प ‘कचऱ्यात’; अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यावर बंदी!

Pune Municipal Project : पुणे महापालिकेचा ७५ टन क्षमतेचा चिंधी कचरा प्रकल्प अर्थसंकल्पात तरतूद न झाल्याने अडचणीत. प्रकल्प आता ठप्प असून ठेकेदार आणि महापालिका प्रशासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा.
Pune Municipal’s Chindhi waste project faces delay; budget allocation under 72B rule blocked.

Pune Municipal’s Chindhi waste project faces delay; budget allocation under 72B rule blocked.

Sakal

​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे : महापालिकेने कचऱ्यातील चिंध्या, लेदर, गाद्यांवर प्रक्रिया करण्यासाठी ७५ टन क्षमतेचा प्रकल्प सुरू करण्यास मे महिन्यात अतिशय गडबडीमध्ये मान्यता दिली होती. मात्र, या प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात यासाठी तरतूद करू नये यासाठी ७२ ब हा निर्णय दप्तरी दाखल करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प आता जवळपास कचऱ्यातच गेला आहे. दरम्यान,या प्रकल्पाच्या प्रक्रियेवरच संशय असे वृत्त ‘सकाळ’ने ३१ मे २०२५ रोजी दिले होते.

Loading content, please wait...
policy
pmc
waste
Municipal waste management
Pune Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com