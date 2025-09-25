Pune Cyber Fraud : आर्थिक सायबर फ्रॉडमध्ये नागरिकांची निष्काळजीपणा ठरत आहे घातक, पोलीस निरीक्षक (सायबर क्राईम) स्नेहा अडसूळ यांचे मत

पुणे : पुणे व्यापारी महासंघ (Federation of Trade Association of Pune - FTAP) यांच्या वतीने “सायबर सुरक्षा सेमिनार 2025 – डिजिटल जीवनाच्या सुरक्षित भविष्यासाठी” या विषयावर मार्गदर्शनपर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते..या वेळी नागरिक व व्यापाऱ्यांसाठी दैनंदिन वापरात येणाऱ्या मोबाईल, इंटरनेट, सोशल मीडिया आणि डिजिटल व्यवहारांच्या सुरक्षिततेबाबत महत्त्वपूर्ण माहिती देण्यात आली. या वेळी प्रमुख वक्ते म्हणून स्नेहा अडसूळ, पोलीस निरीक्षक (सायबर क्राईम), पुणे पोलीस, आणि सायबर कायदा तज्ज्ञ अॅड. महारुद्र गीते हे उपस्थित होते..Pune Accident : मार्केट यार्ड परिसरात अपघात; मोटारीच्या धडकेत दुचाकीस्वार महिलेचा मृत्यू.स्नेहा अडसूळ म्हणाल्या, “लोक मोबाईल अॅप्लिकेशन्स, इंटरनेट आणि सोशल मीडियावर अगदी छोटी-छोटी वैयक्तिक माहिती सहज देतात. हीच माहिती चोरटे वापरून आर्थिक फसवणूक करतात. म्हणजेच आपणच आपली बँकेची किल्ली त्यांच्या हातात सोपवतो. मजबूत पासवर्ड, दोन-स्तरीय सुरक्षा (2FA), तसेच इंटरनेटचा जबाबदारीने वापर ही काळाची गरज आहे.”.त्या पुढे म्हणाल्या, “आमच्या तपासात आतापर्यंत ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या जवळपास १००० प्रकरणांची नोंद झाली आहे आणि त्यांची चौकशी सुरू आहे. लोक मॉलमध्ये किंवा अन्यत्र जाऊन 'डिस्काउंट' किंवा 'लॉटरी'च्या नावाखाली चालणाऱ्या स्कॅम्समध्ये सहजपणे फसतात. तेथे तुमचे नाव, मोबाईल नंबर, जन्मतारीख, ईमेल आयडी अशी वैयक्तिक माहिती घेऊन ती पुढे विकली जाते किंवा चुकीच्या वापरात येते. त्यामुळे कोणत्याही ऑफरच्या मोहाला बळी न पडता सावधगिरी बाळगा; वैयक्तिक माहिती देण्यापूर्वी दोनदा विचार करा.”.सायबर कायदा तज्ज्ञ अॅड. महारुद्र गीते यांनी सांगितले, “आपल्या दैनंदिन सवयींवर नियंत्रण ठेवणे हे सायबर गुन्ह्यांपासून बचावाचे खरे शस्त्र आहे. आपल्याला एखादी गोष्ट आवडते म्हणून तिचा अतिरेक करणे धोकादायक ठरते. चोरटे तुमची साधने (devices) हॅक करत नाहीत, ते प्रत्यक्षात तुमच्या मनोवृत्तीला हॅक करतात. त्यामुळे उपकरणांपेक्षा स्वतःला जागरूक करणे अधिक गरजेचे आहे.”.ते पुढे म्हणाले, “वासना, लोभ, भावना, अपेक्षा आणि उत्साह या पाच गोष्टींवर नियंत्रण ठेवल्यास तुम्ही कुठल्याही सायबर गुन्ह्याला बळी पडणार नाही. Zero Tolerance आणि Zero Trust हे मॉडेल अवलंबल्यास सुरक्षित राहता येते. आधार कार्ड, मोबाईल नंबर आणि Gmail आयडी ही माहिती मिळवणे हे त्यांचे पहिले लक्ष्य असते. त्यामुळे शिस्त पाळा, कोणालाही कोणतीही माहिती देऊ नका आणि कुणावरही आंधळा विश्वास ठेवू नका.”.या वेळी पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष फतेहचंद रांका, सचिव महेंद्र पितळीया, प्रा. प्रमोद शाह, सुरेखा संधभोर, यशस्वी पटेल, राहुल हजारे, अभय वोरा, आशिष जैन, दर्शन किराड, राजू सुराणा, नितीन पोरवाल, कुमार भोगशेट्टी, अंकित शोंद, मनोज सारडा आदी मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी रविकुमार शेट्टी व आनंद मुनोत यांनी विशेष परिश्रम घेतले..Cyber Crime : लंडनमध्ये पीएचडी केलेल्या इंजिनिअरने पुण्यातील खासगी विद्यापीठाची केली फसवणूक, २.५६ कोटींना लुटलं.फसवणूक झाल्यास करावयाच्या तातडीच्या पावलेतज्ज्ञांनी नागरिकांना पुढील त्वरित पावले उचलण्याचे मार्गदर्शन केले :• आपल्या बँकेच्या हेल्पलाईनशी ताबडतोब संपर्क साधा आणि खाते तातडीने ब्लॉक करा (आवश्यक असल्यास).• राष्ट्रीय सायबर हेल्पलाईन – 1930 वर कॉल करा किंवा www.cybercrime.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर तक्रार नोंदवा.• जवळच्या सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये प्रत्यक्ष जाऊन तक्रार द्या आणि आवश्यक पुरावे सादर करा.• संशयास्पद संपर्क किंवा लिंक मिळाल्यास लगेच त्याचे स्क्रीनशॉट घ्या व संबंधित बँक/पोलीस/सेवा प्रदात्यांना पाठवा.“वेळीच चौकशी केल्यास अनेक फसवणुका थांबवता येतात. गुपचूप बसण्याऐवजी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार नोंदवणे हाच सर्वात योग्य आणि वेळीचा उपाय आहे,” असे तज्ज्ञांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.