Pune Cyber Fraud : आर्थिक सायबर फ्रॉडमध्ये नागरिकांची निष्काळजीपणा ठरत आहे घातक, पोलीस निरीक्षक (सायबर क्राईम) स्नेहा अडसूळ यांचे मत

Economic Cyber Fraud : पुण्यात सायबर सुरक्षा सेमिनारमध्ये नागरिकांना डिजिटल व्यवहार व इंटरनेट वापर सुरक्षित करण्याचे मार्गदर्शन दिले. सायबर क्राईम पोलीस व तज्ज्ञांनी फसवणूक टाळण्यासाठी सावधगिरी बाळगण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे व्यापारी महासंघ (Federation of Trade Association of Pune - FTAP) यांच्या वतीने “सायबर सुरक्षा सेमिनार 2025 – डिजिटल जीवनाच्या सुरक्षित भविष्यासाठी” या विषयावर मार्गदर्शनपर कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

