Pune News : पुणे शहरातील होर्डिंगची ४०० कोटी थकबाकी; लेखापरीक्षणात आकाश चिन्ह विभागावर ताशेरे

पुणे - शहरातील अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई होत नसताना या होर्डिंगची तब्बल ४०४ कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा हिशोबच महापालिकेला देता येत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मुख्य लेखापरीक्षकांनी स्थायी समितीला थेट पत्र पाठवत आकाश चिन्ह विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत. ही गंभीर बाब समोर येऊन सुद्धा यावर स्थायी समितीने अजूनही ठोस भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे कुंपणच शेत खात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे..गेल्या काही वर्षापासून महापालिकेचा आकाश चिन्ह विभाग आणि क्षेत्रीय कार्यालय स्तरावरून केल्या जाणाऱ्या कामकाजात पारदर्शकता नसल्याने चुकीच्या पद्धतीने काम होत आहेत. या विभागाकडून मोठ्या उत्पन्नाची अपेक्षा असतानाही महापालिकेऐवजी होर्डिंग व्यावसायिक आणि काही कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचेच भले होत आहे. महापालिकेच्या लेखापरिक्षण अहवालामुळे तर या विभागाची पोलखोल झाली आहे..आकाशचिन्ह विभागाच्या लेखापरीक्षणात होर्डिंग व्यावसायिकांकडून ४०४ कोटींपेक्षा अधिकची रक्कम वसुलीपात्र असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती वसुली झाली, किती बाकी आहे याचा ठोस तपशील विभागाकडे उपलब्ध नाही. लेखापरीक्षण विभागाने फेब्रुवारी २०२६ अखेरपर्यंतचा वसुली अहवाल सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही आकाश चिन्ह विभागाने ही माहिती देण्यास टाळाटाळ केली आहे..अनधिकृत होर्डिंग शोधण्यासाठी एजन्सीप्रशासन होर्डिंगची थकबाकी वसूल करत नाही, अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करत नाही. त्यातच आता शहरातील अनधिकृत होर्डिंग शोधून काढण्यासाठी एजन्सी नियुक्त केली जाणार आहे. यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. गुरुवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र, आधीच आकडेवारी जाहीर करूनही पुन्हा सल्लागार नेमण्याचा घाट घातल्याने वाद निर्माण झाला आहे..दीड हजार अनधिकृत होर्डिंगकाही महिन्यांपूर्वी आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अनधिकृत होर्डिंगची माहिती सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मागविण्यात आली होती. तेव्हा ही आकडेवारी १०० पेक्षा कमी दाखविण्यात आली होती. मात्र, आज स्थायी समितीच्या बैठकीत उपायुक्त माधव जगताप यांनी शहरात सुमारे एक हजार ते दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग असल्याची माहिती दिल आहे. त्यामुळे ही संख्या अचानक कशी काय वाढली असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे..'महापालिकेला होर्डिंगमधून भरपूर उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे अनधिकृत होर्डिंग शोधण्यासाठी एजन्सी नियुक्त करण्यास मान्यता दिली आहे. आकाश चिन्ह विभागाच्या उपायुक्तांनी शहरात एक हजार ते दीड हजार अनधिकृत होर्डिंग असल्याची माहिती बैठकीत दिली आहे. '- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती.