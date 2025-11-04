Pune News : पुणे शहर आचारसंहिता मुक्त

पुणे - राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील नगरपालिका, नगर परिषदांची निवडणूक जाहीर केल्यानंतर याची आचारसंहिता पुणे शहराला लागू होणार का? यावरून राजकीय कार्यकर्ते, अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम होता..मात्र, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक आहे त्याच हद्दीसाठी आचारसंहिता लागू असणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुणे शहराला आचारसंहिता लागू होणार नाही आणि कामांची अडवणूक होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे..गेल्या सात आठ वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यात निवडणुका घ्या असे आदेश दिले असले तरी निवडणुका होणार की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र आता आयोगाने राज्यातील २४६ नगरपालिका, ४२ नगर परिषदांच्या निवडणुकीची आज घोषणा केल्याने निवडणुकांचे अखेर बिगूल वाजला आहे..या निवडणुका जाहीर झाल्याने पुणे महापालिकेला आचारसंहिता लागू झाली आहे का यावरून संभ्रम निर्माण झाला होता यावर महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांना विचारले असता त्यांनी नगपालिका, नगर परिषदांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता महापालिकेला लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले..महत्त्वाच्या निविदांची गडबडपुणे महापालिकेची निवडणूक ही जानेवारी महिन्यात होणार असून, याची आचारसंहिता डिसेंबर महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यामध्ये लागू होण्याची शक्यता आहे. तो पर्यंत पुणे महापालिकेतर्फे मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र, जैविक उत्खनन (बायोमायनिंग) यासारख्या मोठ्या रकमेच्या निविदा मंजूर करून घेण्यासाठी प्रशासनाची गडबड सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.