Pune Police Bharti: पुणे शहर पोलिस दलात मेगा भरती! दोन हजार जागांसाठी दोन लाख अर्ज

Pune Latest News: पुणे शहर पोलिस दलाच्या २०२४-२५ च्या भरती प्रक्रियेत पोलिस शिपाई, वाहनचालक, बँडसमन आणि कारागृह शिपाई पदाच्या सुमारे दोन हजार जागांसाठी दोन लाख १९ हजार ९२७ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. पुणे शहर पोलिस दलात यावर्षी आत्तापर्यंतची सर्वांत मोठी भरती होत आहे. या भरती प्रक्रियेत १७३३ पोलिस शिपाई, १०५ वाहनचालक, ३३ बँडस॒मन आणि कारागृह विभागातील १३० शिपाई पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. या पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत होती. परंतु ती सात डिसेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली होती. या पदांसाठी दोन लाख १९ हजार ९२७ अर्ज प्राप्त झाले आहेत..राज्यात एकाच दिवशी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह अन्य ठिकाणी पोलिस भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. पोलिस शिपाई पदासाठी उमेदवारांनी एकापेक्षा जास्त अर्ज केले असल्यास त्यांना एकाच ठिकाणी हजर राहावे लागणार आहे. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांना शहराची निवड करावी लागेल. अर्जांची पडताळणी केल्यानंतर पात्र उमेदवारांना इ-मेलद्वारे कळविण्यात येणार आहे. त्यानंतर अंतिम उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात येईल..Mumbai News: ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा! ७ जिल्ह्यांत ६५ वसतिगृहे उभारली; पण कुठे? जाणून घ्या ठिकाणांची नावे....कारागृह शिपाई पदाची भरती पुणे पोलिसांकडूनच घेण्यात येणार आहे. मैदानी चाचणीनंतर लेखी परीक्षा घेण्यात येणार असल्याची माहिती पोलिस प्रशासनाकडून देण्यात आली. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता भरतीची पुढील प्रक्रिया प्रत्यक्षात नेमकी कधी सुरू होणार, याकडे उमेदवारांचे लक्ष लागून आहे..पुणे शहर पोलिस भरती(पद - एकूण जागा - प्राप्त अर्ज)पोलिस शिपाई - १७३३ - ८६ हजार २४०वाहनचालक - १०५ - ४२ हजार ८९६कारागृह शिपाई - १३० - ९० हजार ७९१निवड प्रक्रिया : लेखी परीक्षा- शारीरिक चाचणी (उंची, छाती, धावणे) - कागदपत्रांची पडताळणी - चालक पदासाठी कौशल्य चाचणी..Viral Video: 'सोशल मीडिया'वर टास्क; गायीला खाऊ घातलं चिकन, बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांनी झोडपून काढला.पोलिस भरती प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे राबविण्यात येत आहे. भरती प्रक्रियेदरम्यान मैदानावर सीसीटीव्ही आणि प्रत्येक ठिकाणी व्हिडिओ कॅमेरे लावण्यात येणार आहेत. फसवणूक टाळण्यासाठी उमेदवारांनी खोटे आश्वासन आणि भूलथापांना बळी पडू नये. पोलिस आयुक्त कार्यालय किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करावी.- संजय पाटील, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (प्रशासन)