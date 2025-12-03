Pune Roads : महिनाभरात पुण्यात २ हजार ९८९ खड्डे बुजविले; १ लाख ८९ हजार चौरस मीटर रस्त्यांचे डांबरीकरण पूर्ण!

पुणे : रस्ते समपातळीत नाहीत, खड्डे व्यवस्थित बुजविले नाहीत, चुकीच्या पॅचवर्क वाहनचालकांचे कंबरडे मोडले अशी स्थिती असूनही पथ विभागाकडून दुर्लक्ष केले जात होते. पण महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी पथ विभागाला १५ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत विशेष खड्डे बुजविणे मोहीम राबविण्यास सांगितले होते. एका महिन्यात २ हजार ९८९ खड्डे बुजविण्यात आले आहेत. तर १ लाख ८९ हजार चौरस मीटर इतके रस्त्यांचे क्षेत्र खरडून काढून तेथे डांबराचा नवा थर देण्यात आला आहे. त्यामुळे या किरकोळ दुरुस्त्यांमुळे रस्ते चांगले झाले आहेत..महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सणस क्रीडांगण येथे खड्डे बुजवा मोहिमेचे उद्घाटन केले होते. त्यास आज एक महिना झाल्याने पथ विभागाने त्याचा लेखाजोखा मांडला आहे. पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीतील २५० चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये ही मोहीम राबविली जात आहे. एका महिन्यात विविध रस्त्यांवरील २ हजार ९८९ खड्डे बुजविण्यात आले आहेत. एकाच रस्त्यावर अनेक खड्डे पडले आहेत, ते बुजविणे शक्य नाही अशा ठिकाणी जेसीबीने रस्त्यावरील डांबरी खरडून काढून तेथे नव्याने डांबरीकरण केले आहे. असे सुमारे १ हजार ८०० ठिकाणी १ लाख ८९ हजार चौरस मीटर इतक्या क्षेत्रावर डांबरीकरण केले आहे. या कामासाठी १५ कोटी रुपये खर्च झाला असून, प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला सरासरी एक कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. महापालिकेने ही बहुतांश कामे रात्रीच्या वेळी केले आहेत, त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला नाही, तसेच कामाचा दर्जाही चांगला राहिला आहे, असे पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी सांगितले..Pune News : फसवणूक केलेले १४ कोटी महिनाभरात परत करू; आरोपींचे न्यायालयात हमीपत्र सादर; संगणक अभियंत्यासह पत्नीची फसवणूक प्रकरण!.३४ तक्रारी प्रलंबितरोड मित्र ॲपवर मिळालेल्या ३९०४ तक्रारींपैकी फक्त ३४ तक्रारी प्रलंबित आहेत. उर्वरित तक्रारींवर कारवाई केली जात असल्याचे पावसकर यांनी सांगितले. ॲपवर नोंद नसलेल्या खड्ड्यांचीही दुरुस्ती स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधून करण्यात आली..“रस्त्यांवरील खड्डे हा नागरिकांसाठी गंभीर प्रश्न आहे. गेल्या महिन्यात पूर्ण क्षमतेने काम करून मोठ्या प्रमाणावर रस्ते सुधारता आले. मात्र हे काम इथेच थांबणार नाही; पुढील काळातही ही मोहीम सातत्याने सुरू राहील. अनेक महत्त्वाच्या मार्गांवरील खड्डे कमी झाल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.”- अनिरुद्ध पावसकर, प्रमुख, पथ विभाग, महापालिका ‘‘पुणे शहरातील रस्त्यांची स्थिती खूप वाईट झाली होती त्यामुळे गेल्या महिन्यात मी खड्डे बुजविण्याची मोहीम सुरु केली. प्रशासनाला चांगले काम करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर हे बदल झाले आहेत. पुणेकरांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.’’- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.