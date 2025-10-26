Pune Traffic : पुणे शहरात येणाऱ्या मार्गांवर दुतर्फा कोंडी; सध्यांकाळी रांगा वाढल्या

पुणे - दिवाळीची सुटी संपून पुण्यात येणाऱ्या नागरिकांचा ओघ संध्याकाळी वाढल्याने शहरात येणाऱ्या सर्वच मार्गांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. सकाळपासून सुरू असलेल्या कोंडीत संध्याकाळनंतर मोठी भर पडली. त्यामुळे वाहनचालकांना दुपारी चारनंतर तारेवरची कसरत करत इच्छित स्थळी पोचावे लागले..पुण्यात येणाऱ्या मार्गावर कोंडी झाल्याने अनेक वाहनचालकांनी पुण्यातून बाहेर जाणाऱ्या लेनमधून शहरात येण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे दोन्ही लेनवर कोंडी झाली होती. या कोंडीत रुग्णवाहिका देखील अडकल्या होत्या. त्यामुळे अनेक ठिकाणी स्थानिकांनी कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला. ऐन गर्दीच्या वेळी पोलिस मार्गावर नसल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी होते.मुंबई-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्ग, तसेच बाह्यवळण मार्गावरील वर्दळ मोठ्या प्रमाणात वाढली होती. कोल्हापूरहून मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदरकडे जाणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठी होती. तर नाशिक-पुणे महामार्गावरील चाकण परिसरातून पुण्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर वाहतुकीचा वेग संथ झाला होता..सोलापूरहून पुण्याकडे मोठ्या संख्येने वाहने येत होती. अहिल्यानगर-शिरूर-रांजणगावहून पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या औद्योगिक क्षेत्रातील बसेच यांचे प्रमाण या मार्गावर प्रचंड मोठे आहे. त्यात रविवार असल्याने शासकीय सर्व कार्यालये बंद आणि या भागात महामार्गालगत असलेल्या अनेक शाळांमधील विद्यार्थी ये-जा सह विद्यार्थ्यांना ने-आण करणाऱ्या वाहनांची संख्याही नसूनही दिवसभरात वारंवार शिक्रापूर-सणसवाडीत वाहतूक कोंडी झाल्याचे चित्र आज पाहायला मिळाले..अनेक बाजारपेठा असलेली गावे याच महामार्गांवर असल्याने परिसरातील सुमारे ३० ते ३५ गावांमधील अनेकांची विविध कारणाने बाजारपेठेतील खरेदीच्या निमित्ताने होणारी ये-जा आणि त्यांच्या दुचाकी-चारचाकी गाड्यांची ये-जा हे आजच्या महामार्गावरील वाहनांच्या गर्दीचे कारण राहिले.दिवसभरात धावली ६५ हजार वाहने -पुणे सातारा राष्ट्रीय महामार्गावर आज दिवसभरात धावली ६५ हजार वाहने धावली. पुणे व मुंबईला निघालेल्या प्रवाशांच्या वाहनांची मोठी गर्दी होती. त्यांना महामार्गावर उड्डाणपुलाचे काम चालु असलेल्या हरिश्चंद्री, कापुरव्होळ व खेडशिवापूर टोलनाका येथे वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. दुपारी १२ वाजल्यानंतर गर्दीत लक्षणीय भर पडली..त्यामुळे पुण्याकडे जाणाऱ्या लेनवर वाहनांची मोठी गर्दी होती. कापुरव्होळमध्ये हरिश्चंद्री उड्डाणपुलाचे काम चालु आहे. त्यामुळे या ठिकाणी वाहतूक संथ झाल्याने कोंडी होत होती. तेथून साधारण दीड ते दोन किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा लागत होत्या. मात्र पूर्ण वाहतूक ठप्प न होता संथ गतीने वाहतूक चालु होती..शिक्रापूर, आळंदी फाटा भागात कोंडी -नेहमी वाहतूक कोंडीने गजबजलेला पुणे अहिल्यानगर महामार्ग दिवसभर मोकळा होता. लोणीकंद माथ्यापासून पासून खांदवेनगरपर्यंत रस्त्याने मोकळा श्वास घेतल्याचे दिसून आले. शिक्रापूर, कोरेगाव भीमा, पेरणे फाटा, आळंदी फाटा भागात काही प्रमाणात कोंडी दिसून आली. या उलट अष्टविनायक मार्गावर केसनंद परिसरात सायंकाळी थोडी कोंडी झाली..४५ मिनिटांच्या अंतरासाठी जवळपास अडीच तास -सोलापूर मार्गावर उरुळीकांचनजवळ दोन्ही बाजूने पूर्ण जाम झाला होता. विरुद्ध रस्त्यावरूनही पुण्याच्याच दिशेने वाहने जात होती. त्यामुळे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला पुण्याच्याच दिशेने वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. ४५ मिनिटांच्या अंतरासाठी जवळपास अडीच तासांचा कालावधी दाखवला जात होता..कोंडी कमी करण्यासाठी स्थानिक नागरिक वाहतूक नियंत्रित करत होते. मात्र पोलिस कुठेच दिसून आले नाहीत. कोंडीत तीन रुग्णवाहिका देखील अडकल्या होती. अशीच स्थिती शहरात येणाऱ्या इतर मार्गांवर होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.