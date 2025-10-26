पुणे

Pune Traffic : पुणे शहरात येणाऱ्या मार्गांवर दुतर्फा कोंडी; सध्यांकाळी रांगा वाढल्या

दिवाळीची सुटी संपून पुण्यात येणाऱ्या नागरिकांचा ओघ संध्याकाळी वाढल्याने शहरात येणाऱ्या सर्वच मार्गांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - दिवाळीची सुटी संपून पुण्यात येणाऱ्या नागरिकांचा ओघ संध्याकाळी वाढल्याने शहरात येणाऱ्या सर्वच मार्गांवर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली होती. सकाळपासून सुरू असलेल्या कोंडीत संध्याकाळनंतर मोठी भर पडली. त्यामुळे वाहनचालकांना दुपारी चारनंतर तारेवरची कसरत करत इच्छित स्थळी पोचावे लागले.

