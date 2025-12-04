पुणे

School Timing Change : वाढत्या थंडीमुळे शाळांच्या वेळेत बदल शाळांचा निर्णय; मुलांसह पालकांना दिलासा

Pune school timing change : पुण्यात वाढलेल्या थंडीमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करून काही शाळांच्या सकाळच्या सत्राच्या वेळेत बदल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरात काही दिवसांपासून थंडीचा कडाका जाणवत आहे. विशेषत: सकाळी किमान तापमानात लक्षणीय घट होत असल्याचे दिसून येते. परिणामी लहान मुलांना थंडीचा कडाका सोसत शाळेत जावे लागते. म्हणून आता शहरातील काही शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करता सकाळच्या सत्रातील शाळांच्या वेळेत बदल केला आहे.

