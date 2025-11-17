पुणे

Pune Water Supply Close : पुणे शहराच्या बहुतांश भागाचा पाणी पुरवठा गुरूवारी राहणार बंद

जलवाहिनी जोडणे, जलवाहिनीवर मीटर बसविणे या कारणासाठी गुरुवारी (ता. २०) बहुतांश संपूर्ण शहराचा पाणी पुरवठा असणार बंद.
पुणे - खडकवासला धरण ते पर्वती जलशुद्धीकरण केंद्र दरम्यान जलवाहिनी जोडणे, जलवाहिनीवर मीटर बसविणे या कारणासाठी गुरुवारी (ता. २०) बहुतांश संपूर्ण शहराचा पाणी पुरवठा बंद असणार आहे. शुक्रवारी (ता. २१) उशिरा कमी दाबाने पाणी पुरवठा सुरू होईल, अशी माहिती पाणी पुरवठा विभागाने दिली आहे.

