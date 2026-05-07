Pune Tree Cutting: पुणे महापालिकेकडून वृक्ष कायद्याचे उल्लंघन: ॲड. वंदना चव्हाण, गणेशखिंड रस्त्यावर ५०० हून अधिक वृक्षतोडीचा आरोप!

पुणे: गणेशखिंड रस्त्यावर ५० वर्षांपेक्षा जास्त आयुर्मान असलेले व ‘वारसा वृक्ष’ प्रकारात मोडणाऱ्या वृक्षांची संख्या जास्त आहे. वृक्ष संरक्षण कायद्यानुसार असे वृक्ष तोडण्यासाठी महापालिकेची नव्हे, तर राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी लागते. असे असतानाही, नियमांचे उल्लंघन करत महापालिका प्रशासन गणेशखिंड रस्त्याच्या रुंदीकरणाच्या नावाखाली पाचशेहून अधिक वृक्षांवर घाव घालत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या नेत्या व माजी खासदार ॲड. वंदना चव्हाण यांनी केला..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .गणेशखिंड रस्ता रुंदीकरणाच्या कामासाठी ५२९ पेक्षा जास्त वृक्ष तोडण्यात येणार आहेत. त्याविरुद्ध पर्यावरणप्रेमींनी महाराष्ट्रदिनी मानवी साखळी करत निषेध आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर ॲड. चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळ मंगळवारी महापालिका आयुक्तांच्या भेटीसाठी आले होते. .त्यावेळी ॲड. चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. या वेळी पर्यावरणप्रेमी अमित सिंग, प्रा. प्रदीप रावळ, मेघना भंडारी, पुष्कर कुलकर्णी, अमेय जगताप, हणमंत गायकवाड, बाळासाहेब कदम, उमेश चांदगुडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष श्रीकांत पाटील, पक्षाचे महापालिकेतील गटनेते काका चव्हाण आदी उपस्थित होते..Document Registration: मुद्रांक शुल्क विभागाचा नवा निर्णय; राज्यात ६० खासगी दस्तनोंदणी केंद्रे सुरू होणार, प्रक्रिया आता खासगी हातात! .यासंदर्भात महापौर मंजूषा नागपुरे यांना विचारले असता, ‘‘त्याविषयी माझ्याकडे काही माहिती नाही. योग्य माहिती घेऊन सांगू,’’ असे सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.