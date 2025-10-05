पुणे

Pune Traffic : पुण्यातील रस्ते सुधारण्यासाठी महापालिका-महावितरणची संयुक्त समिती

Pune Update : पुण्यातील ३२ प्रमुख रस्ते आणि २० चौकांमधील वाहतूक सुधारण्यासाठी अडथळा ठरणारे विजेचे खांब आणि डीपी हटवण्यासाठी महापालिका आणि महावितरणची संयुक्त समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Pune Traffic

Pune Traffic

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरातील प्रमुख रस्त्यावरील अडथळे दूर करण्यासाठी महापालिका आणि महावितरणची समिती स्थापन केली जाणार आहे. या माध्यमातून विजेचे खांब, डीपी यासह अन्य अडथळ्यांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.

Loading content, please wait...
police
Pune Accident
Traffic
traffice

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com