Pune Municipal Property Tax: पुणे महापालिकेचा मोठा निर्णय; बनावट नोंदी करणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल होणार, पुण्यात ३४ हजार मिळकतींची सखोल तपासणी हाेणार!

पुणे : शहरालगतची गावे महापालिकेत समाविष्ट होण्यापूर्वीच ग्रामपंचायतीच्या कागदपत्रांद्वारे बांधकाम केल्याचे दाखवून मिळकतकरामध्ये नोंदी करण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे आता संबंधित मिळकतींच्या नोंदींची महापालिकेकडून तपासणी केली जात आहे. या स्वरूपाच्या बनावट नोंदी करणाऱ्यांविरुद्ध महापालिका थेट गुन्हे दाखल करणार आहे. .गुजर निंबाळकरवाडी येथे तत्कालीन सरपंच, पदाधिकारी व ग्रामपंचायतीमधील अधिकाऱ्यांनी मोकळ्या जागा असतानाही ग्रामपंचायतीचे जुने नकाशे दाखवून महापालिकेच्या मिळकतकर आकारणी विभागाकडूनइमारती, बंगले, फार्म हाऊस या स्वरूपाच्या मिळकतींच्या नोंदणीचा गैरप्रकार केला होता. .ग्रामपंचायतीचा कर कमी असल्याने संबंधित गावे महापालिकेत गेल्यानंतर तिप्पट कर भरण्याची वेळ येऊ नये, तसेच बांधकाम शुल्क वाचविता येईल, या उद्देशाने हा गैरप्रकार केला आहे. माजी नगरसेवक वसंत मोरे यांनी याबाबत पत्रकार परिषद घेऊन आवाज उठविला आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या मिळकतकर आकारणी विभागानेही याची दखल घेतली आहे..३४ हजार मिळकतींची तपासणी होणारगुजर निंबाळकरवाडीसह समाविष्ट गावांमधील नोंदणी झालेल्या मिळकतींची तपासणी करण्यास मिळकतकर आकारणी विभागाने सुरुवात केली आहे. यात ३४ हजार मिळकतींची तपासणी केली जाणार आहे. अशा स्वरूपाचे गंभीर प्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची तजवीज महापालिका प्रशासनाने केली आहे. संबंधित प्रकाराची महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनीही गांभीर्याने दखल घेऊन मिळकतकर आकारणी विभागास कारवाईचे आदेश दिले आहेत..महापालिकेकडून संबंधित प्रकरणाची चौकशी केली जात आहे. त्यामध्ये नक्कीच तथ्य आहे. त्याचा अहवालही माझ्याकडे आला आहे. गुजर निंबाळकरवाडी या एकाच गावात असा प्रकार घडला आहे किंवा अन्य समाविष्ट गावांमध्येही असा प्रकार घडला आहे, याची तपासणी करणार आहोत. या स्वरूपाचा गैरप्रकार झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले जातील. त्यामध्ये कोणालाही सोडणार नाही.- नवलकिशोर राम, आयुक्त, पुणे महापालिका