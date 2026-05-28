Pune Municipal Corporation: पुणे महापालिकेची मोठी कारवाई; कात्रज-कोंढवा रस्त्यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया वेगात, शंभर मिळकती ताब्यात

पुणे : महापालिकेकडून कात्रज-कोंढवा रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादन प्रक्रियेला गती दिली जात आहे. त्यानुसार, आतापर्यंत १०० मिळकती ताब्यात आल्या आहेत. उर्वरित मिळकतीही लवकरच ताब्यात येण्याची शक्यता महापालिकेने व्यक्त केली आहे. मात्र, संबंधित रस्त्याचे काम पूर्ण होण्यासाठी आणखी बराच विलंब लागण्याची चिन्हे आहेत..कात्रज ते कोंढवा (खडी मशिन चौक) दरम्यानच्या साडेतीन किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम महापालिकेकडून हाती घेण्यात आले आहे. प्रारंभी ८४ मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. मात्र, रुंदीकरणासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध नसल्यामुळे संबंधित काम रखडले..त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात ८४ मीटरऐवजी ५० मीटर रुंदीच्या रस्त्याचे काम महापालिकेने सुरू केले. दरम्यान, रस्ता रुंदीकरणाचे काम अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याने महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांनी गेल्या दोन महिन्यांपासून संबंधित कामाला वेग देण्यासाठी तातडीने पावले उचलली आहेत..भूसंपादनामध्ये जागा जाणाऱ्या मालकांशी चर्चा करून महापालिकेने त्यांना रोख स्वरूपात मोबदला देण्यासाठीची सर्व तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली होती. अंतिम निवाड्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. महसूल विभागाने त्यास मंजुरी दिल्यानंतर एप्रिलपासून भूसंपादन प्रक्रियेला सुरुवात झाली. त्यानुसार, भूसंपादनासाठी महापालिकेने आतापर्यंत १०९ पैकी १०० मिळकती ताब्यात घेतल्या आहेत. उर्वरित नऊ मिळकतीही लवकरच ताब्यात घेतल्या जाणार असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिली..८४ मीटर रस्त्यासाठी सक्तीचे भूसंपादनदरम्यान, कान्हा हॉटेल चौक ते खडी मशीन चौक दरम्यानच्या रस्त्याच्या भूसंपादनाचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. ८४ मीटर रस्त्याच्या कामासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असली तरी त्यासाठी आवश्यक जागा अद्याप ताब्यात आलेली नाही. कान्हा हॉटेल चौकातील भुयारी मार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे; मात्र त्यापुढील जागा उपलब्ध झालेली नाही. त्यासाठी सक्तीच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, त्या प्रक्रियेलाही आणखी एक ते दीड वर्षाचा कालावधी लागू शकतो. त्यामुळे संबंधित रस्त्याचे काम पूर्ण होण्यास आणखी बराच विलंब लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.