PMC Update : नवा रस्ता खोदल्यास दंड; महापालिका आयुक्तांची भूमिका; खर्चाच्या दहापट वसुली

Pune Update : पुण्यात महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये समन्वय नसल्याने वारंवार होणाऱ्या रस्ते खोदकामाला थांबवण्यासाठी आयुक्तांनी कठोर भूमिका घेत, कामाच्या खर्चाच्या १० पट दंड वसूल करण्याचा 'नो एक्स्क्यूज' धोरण लागू केला आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिकेच्‍या विविध विभागांत समन्वय नसल्याने नव्याने केलेल्या रस्त्यावर लगेच खोदकाम केले जाते. याची आयुक्तांनी गंभीर दखल घेतली आहे. सध्या पुणे ग्रॅंड चॅलेंज सायकल स्पर्धेसाठी महापालिकेने शहरातील रस्ते डांबरीकरणाचे काम सुरू केले आहे. सांडपाणी, जलवाहिनी, केबल यांसह कोणत्याही कारणाने रस्ता खोदल्यास कामाच्या खर्चाच्या १० पट दंड संबंधित विभागाकडून म्हणजेच अधिकाऱ्यांकडून वसूल केला जाणार आहे.

