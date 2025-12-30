पुणे

पुण्यात गुंड गजा मारणेच्या पत्नीला अजितदादांनी दिलं तिकीट, NCP नेत्याच्या दोन मुलांना वेगवेगळ्या पक्षांची उमेदवारी

Pune Mahapalika Election : पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडून गुंड गजा मारणेची पत्नी जयश्री मारणे यांना उमेदवारी देण्यात आलीय. तर अजितदादांचे नेते दीपक मानकर यांच्या दोन मुलांना वेगवेगळ्या पक्षांनी तिकीट दिलंय.
सूरज यादव
राज्यात महापालिका निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल करण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. अखेरच्या क्षणी बंडखोरी टाळण्यासाठी पक्षांकडून उमेदवारांची यादी जाहीर न करता थेट एबी फॉर्म देण्यात येत आहेत. यामुळे मंगळवारी शेवटच्या दिवशी अनेक ठिकाणी अर्ज दाखल करण्यासाठी गर्दी होताना दिसतेय. तर काही ठिकाणी नाराजांचा संतापही दिसून येत आहे. पुण्यात अनेक चर्चेतल्या चेहऱ्यांना वेगवेगळ्या पक्षांकडून उमेदवारी देण्यात आलीय. यात काही गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या तर काही नेत्यांच्या कुटुंबीयांनाच तिकीट दिलं असल्याचं समोर आलंय.

