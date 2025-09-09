Pune News : वारजे उड्डाण पुलाखाली कचऱ्याचे ढीग, ये-जा करणे त्रासदायक; दुर्गंधीने परिसरातील रहिवासी हैराण

वारजे : परिसरातील मंगेशकर रुग्णालयासमोरील उड्डाणपूल हा नागरिकांच्या सोयीसाठी उभारण्यात आला, मात्र आज या पुलाखालील रस्त्यावर जागोजागी कचऱ्याचे ढीग साचलेले असल्याने येथे कचरा डेपो तयार झाल्यासारखे वाटते. वाहनचालकांना दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. महापालिका प्रशासनाने तातडीने कचरा हटवावा, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे..अनेकांना उड्डाण पुलाखालील रस्ता सोईचा असल्याने सतत वाहनांची वर्दळ असते. या उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंना परिसरातील काही अज्ञातांकडून टाकलेल्या प्रचंड कचऱ्यामुळे जवळपास अर्धा रस्ता व्यापला गेला असून, परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. कचऱ्यातून अन्नाचा शोध घेण्यासाठी भटकी कुत्री व डुकरांचा या ठिकाणी वावर वाढला आहे. त्यामुळे या रस्त्याने ये-जा करणेही नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत आहे..अनेकदा ही कुत्री, डुकरे रस्त्याच्या मधोमध धावत येत असल्याने दुचाकीस्वारांचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून अपघाताची शक्यता निर्माण झाली आहे. पावसाळ्यात ही समस्या अधिकच बिकट झाली आहे. पावसाच्या पाण्यामुळे कचरा सडल्याने संपूर्ण परिसरात दुर्गंधी निर्माण झाली असून, रस्त्यावरून वाहने चालवताना घसरून अपघात होण्याचा गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने या प्रश्नाकडे काणाडोळा केल्यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये संताप आहे. .कचरा हटविणे आणि स्वच्छता राखणे ही महापालिकेची जबाबदारी आहे, मात्र नागरिकांना त्रास होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. या संदर्भात महापालिकेच्या आरोग्य निरीक्षक रूपाली शेंडगे यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी सांगितले की, उड्डाण पुलाखालील कचरा तातडीने उचलून परिसर स्वच्छ केला जाईल..मी कामावर जाताना दररोज याच रस्त्याचा वापर करतो. येथे उड्डाणपूल झाल्यापासून प्रवासाचे अंतर कमी झाले; मात्र, या रस्त्यावर काही अज्ञातांकडून प्रचंड कचरा टाकला जात असल्याचे पाहून वाईट वाटते. रस्ता वाहनांसाठी आहे की कचऱ्यासाठी, हेच कळत नाही. कचरा साचून राहिल्याने पावसाने कचरा कुजून दुर्गंधी पसरली आहे.महापालिका प्रशासनाने यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करून कचरा टाकणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.- राजेंद्र वाघ, स्थानिक नागरिक, वारजे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.