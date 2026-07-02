पुणे

Pune News: पुण्याची मान शरमेने खाली! एफ.सी. रस्त्यावर १५ दिवसांपासून मुतारीचे पाणी रस्त्यावर, प्रशासनाचा निष्काळजीपणा

Tourist hotspot FC Road suffers due to drainage problem: एफ.सी. रस्त्यावर १५ दिवसांपासून मुतारीचे पाणी वाहतेच; दुर्गंधी, डासांचा त्रास वाढला तरी महापालिका, क्षेत्रीय कार्यालयाचे डोळे मिटलेलेच
Pune's Prestige at Stake: Foul-Smelling Water on FC Road Sparks Public Outrage

Pune's Prestige at Stake: Foul-Smelling Water on FC Road Sparks Public Outrage

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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शिवाजीनगर : पुण्यातील सर्वाधिक वर्दळीच्या आणि देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या फर्ग्युसन (गोपाळ कृष्ण गोखले) रस्त्यावर गेल्या तब्बल १५ दिवसांपासून सार्वजनिक मुतारीतील मूत्र व दुर्गंधीयुक्त पाणी थेट रस्त्यावर वाहत असून, या गंभीर प्रकाराकडे शिवाजीनगर-घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय आणि महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी अक्षरशः दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.

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