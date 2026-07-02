Pune News: पुण्याची मान शरमेने खाली! एफ.सी. रस्त्यावर १५ दिवसांपासून मुतारीचे पाणी रस्त्यावर, प्रशासनाचा निष्काळजीपणा

शिवाजीनगर : पुण्यातील सर्वाधिक वर्दळीच्या आणि देश-विदेशातील पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या फर्ग्युसन (गोपाळ कृष्ण गोखले) रस्त्यावर गेल्या तब्बल १५ दिवसांपासून सार्वजनिक मुतारीतील मूत्र व दुर्गंधीयुक्त पाणी थेट रस्त्यावर वाहत असून, या गंभीर प्रकाराकडे शिवाजीनगर-घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालय आणि महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी अक्षरशः दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. .Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...शहराची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवणारी ही परिस्थिती पाहता महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पुण्याची मान शरमेने खाली घालावी, अशी संतप्त भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत. हॉटेल रूपालीसमोरून बीएमसीसीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील पुरुषांच्या सार्वजनिक मुतारीशेजारी मोठा खड्डा पडला आहे. त्यामध्ये मूत्र आणि सांडपाणी साचून सतत रस्त्यावर वाहत असल्याने संपूर्ण परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. .या मार्गावर बसथांबा, हॉटेल्स, खाद्यपदार्थांच्या हातगाड्या, शाळा आणि महाविद्यालये असून दररोज हजारो विद्यार्थी, पालक, पादचारी तसेच देश-विदेशातील पर्यटक ये-जा करतात. तरीही प्रशासनाने या समस्येकडे कानाडोळा केल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे..कित्येक दिवस झाले रस्त्यावर दुर्गंधीयुक्त पाणी येत आहे. जवळच बसथांबा, हॅाटेल, खाद्यापदार्थांच्या हातगाड्या आहेत. शाळा, महाविद्यालयात जाणारे विद्यार्थी, पालक, पादचारी, आंतराष्ट्रीय पर्यटक इथून जात असतात. आत्यंत महत्वाच्या चौकात दूर्गंधी पसरली आहे. सबंधीत प्रशासनाने तात्काळ काम पूर्ण करावे.- श्याम भुर्के, जेष्ठ साहित्यीक/रहिवासी.पाणीपुरवठा प्रकल्प विभागाचे काम चालू आहे. सदरील काम करण्यासाठी प्रकल्प विभागाला पत्र दिले आहे.- मधुसूदन येणकर, उपअभियंता, शिवाजीनगर घोले रस्ता.Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...आम्हाला क्षेत्रीय कार्यालयाकडून काही पत्र मिळाले नाही. आम्ही काम करून सहा महिने झाले. चौकशी करून काम करून घेऊ.- नरेश रायकर, उपअभियंता, प्रकल्प विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.