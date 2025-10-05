पुणे

Pune : आंदोलन करण्यावरून राष्ट्रवादीच्या दोन गटात बाचाबाची; शरद पवारांच्या आमदाराला धक्काबुक्की

Pune News : लोहगावमध्ये एका कार्यक्रमावेळी राष्ट्रवादीच्या दोन गटातील नेते आणि पदाधिकारी आमने-सामने आले. यावेळी रखडलेल्या विकासकामांच्या मुद्द्यावरून वादानंतर शरद पवार गटाच्या आमदाराला धक्काबुक्की करण्यात आलीय.
सकाळ वृत्तसेवा
वडगाव शेरी : लोहगाव मधील रखडलेल्या विकास कामासंदर्भात आंदोलन करण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन गटांमध्ये वादावादी झाली. या वादावादीचे रूपांतर धक्काबुक्कीत आणि झटापटीत झाले. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार बापू पठारे यांना धक्काबुक्की करण्यात आली. दरम्यान उशिरापर्यंत विमानतळ पोलिसांनी याबाबत कोणताही गुन्हा दाखल केला नव्हता.

