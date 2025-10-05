Pune : आंदोलन करण्यावरून राष्ट्रवादीच्या दोन गटात बाचाबाची; शरद पवारांच्या आमदाराला धक्काबुक्की

वडगाव शेरी : लोहगाव मधील रखडलेल्या विकास कामासंदर्भात आंदोलन करण्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन गटांमध्ये वादावादी झाली. या वादावादीचे रूपांतर धक्काबुक्कीत आणि झटापटीत झाले. त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार बापू पठारे यांना धक्काबुक्की करण्यात आली. दरम्यान उशिरापर्यंत विमानतळ पोलिसांनी याबाबत कोणताही गुन्हा दाखल केला नव्हता..विमानतळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोहगाव येथील गाथा लॉन्स येथे एका सेवापूर्ती समारंभ निमित्त वडगावशेरी चे आमदार बापू पठारे आणि लोहगाव येथील कार्यकर्ते बंडू खांदवे उपस्थित होते. लोहगाव येथील विविध रस्त्यांची कामे रखडल्याच्या मुद्द्यावरून पठारे आणि खांदवे यांच्यामध्ये या कार्यक्रमादरम्यान बाचाबाची आणि धक्काबुक्की झाली. ही बातमी पसरल्यानंतर दोन्ही गटाचे समर्थक कार्यक्रम स्थळी जमले. दोन्ही गटाच्या समर्थकांनी एकमेकांना शिवीगाळ केली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करीत दोन्ही गटाच्या समर्थकांना दूर केले..Uddhav Thackeray : संघटनात्मक बांधणी भक्कम केल्याशिवाय ते जिंकले कसे, आपण हरलो कसे याची उत्तरे मिळणार नाहीत : उद्धव ठाकरे.पोलिसांच्या विनंतीनुसार सदर ठिकाणावरून पठारे निघाल्यानंतर बंडू खांदवे यांनी पुन्हा त्यांची गाडी अडवून त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र पोलिसांनी त्यांना बाजूला केले. मध्यरात्रीपर्यंत याबाबत पठारे आणि खांदवे यांपैकी कोणीही तक्रार दिली नव्हती. त्यामुळे पोलिसांनी कोणताही गुन्हा मध्यरात्रीपर्यंत दाखल केला नाही..पोलीस निरीक्षक गोविंद जाधव म्हणाले, किरकोळ बाचाबाची झाली. खबरदारीचा उपाय म्हणून लोहगाव मध्ये पोलीस बंदोबस्त वाढवला आहे. दोन्ही गटांना शांत केले आहे. दोघांनी मारहाण झाल्याचा दावा केलेला असला तरी असा कोणताही प्रकार घडलेला नाही. तर आमदार पठारे म्हणाले, आज झालेल्या प्रकार म्हणजे संबधीतांचा केवळ राजकीय स्टंट आहे. महानगरपालिका निवडणुका जवळ आल्यामुळे ते महिन्यापासून स्टंटबाजी करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.