Pune Clerks Transfers Delayed: पुणे महापालिकेत ४५० लिपिकांच्या बदल्या रखडल्या; खास कर्मचाऱ्यांना गुप्तपणे ‘चॉईस पोस्टिंग’मुळे अस्वस्थता

पुणे : पुणे महापालिकेतील सुमारे साडेचारशे लिपिक संवर्गातील कर्मचारी बदलीच्या प्रतीक्षेत असूनही त्यांच्या बदलीचा निर्णय अजून झालेला नाही. पण सामान्य प्रशासन विभागाने काही खास कर्मचाऱ्यांच्या विशेष बदल्या करून त्यांना चॉईस पोस्टिंग दिली अन १०-१२ वर्षे सामान्य प्रशासन विभागात काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांची पुन्हा याच खात्यात बदली करून त्यांना परत बोलावले आहे. गोपनीयपणे झालेल्या या बदल्यांनी कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. .पुणे महापालिकेत आयुक्तांनी अभियंता संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्यानंतर त्यांच्यातील सुप्त संघर्ष समोर आला. मनासारखे खाते न मिळाल्याने व बदली रद्द करण्यासाठी आयुक्तांवर दबाव आणणाऱ्या अधीक्षक अभियंत्यांचे निलंबन करण्याची वेळ आली. त्यात आता लिपिक व अन्य कर्मचाऱ्यांचा विषय समोर आला आहे..सामान्य प्रशासन विभागाकडून ४५० लिपिकांच्या, १०० वरिष्ठ लिपिकांच्या आणि ३० उपअधीक्षकांच्या नियमानुसार बदल्या केल्या जाणार आहेत. हा निर्णय झालेला असला तरी सामान्य प्रशासन विभागातील काही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचा निर्णय ८ जुलै रोजी घेतला. त्यांना त्यांच्या आवडीनुसार महत्त्वाचे खाते देण्यात आले आहे. या बदल्यांमुळे रिकाम्या झालेल्या जागांवर यापूर्वी सामान्य प्रशासन विभागात सलग १० ते १२ वर्षे काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा याच विभागात बोलावून घेऊन महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, या कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचा ठराव झालेला असला तरी परिपत्रक सार्वजनिक करण्यात आलेले नाही. हा विषय अतिशय गुप्तपणे हाताळला जात आहे. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपायुक्त किशोरी शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.