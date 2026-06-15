पुणे

Fuel Price Hike: इंधनाचे दर पुन्हा वाढले! सोमवारी मध्यरात्रीपासून भाववाढीचा निर्णय, सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री

CNG Rates Increased Again From Midnight: पुण्यामध्ये सीएनजीची यापूर्वीची भाववाढ २७ मे रोजीच्या मध्यरात्री झालेली होती. तेव्हा सीएनजीचे जुने दर ९२.२५ रुपये प्रति किलो होते. त्यात २.५ रुपयांची वाढ झाली होती.
CNG Price Hike in Pune

CNG Price Hike in Pune

esakal

संतोष कानडे
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CNG Price Hike: जागतिक स्तरावरील इंधन संकटाचा सामान सर्वसामान्यांना करावा लागत आहेत. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल, गॅसचे दर सातत्याने वाढत आहेत. त्यातच सीएनजीची भाववाढदेखील नेहमी होतेय. पुण्यामध्ये सोमवारी मध्यरात्रीपासून सीएनजीचे नवीन दर लागू होत आहेत.

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