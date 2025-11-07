Pune News : जेवणात झुरळ, पिन! COEP च्या मुलींच्या वसतिगृहात मनविसेचे तीव्र आंदोलन; विद्यापीठाला ७२ तासांचे अल्टिमेटम

पुणे : सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या मुलींच्या वसतिगृहात असणारी अस्वच्छता, पाण्याचा तुटवडा आणि मूलभूत सुविधा नसल्याच्या तक्रारींवर महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेने (मनविसे) विद्यापीठात तीव्र आंदोलन केले. वसतिगृहातील खाणावळीत जेवणात झुरळ, माशा आणि स्टेपलरची पिन सापडल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी केल्या होत्या. .विद्यार्थिनींकडून करण्यात आलेल्या तक्रारींकडे विद्यापीठ प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप विद्यार्थी सेनेने केला. दरम्यान, आंदोलकांनी विद्यापीठाला याबाबत कार्यवाही करण्यासाठी ७२ तासांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत प्रश्नावर तोडगा न निघाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा विद्यार्थी सेनेने दिला. दरम्यान, ‘‘विद्यापीठ विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहातील असुविधांच्या तक्रारींची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. .Pune Crime : लोणी काळभोर पोलीसांनी घातपाताचा कट केला उघड; ३ जण कोयत्यांसह घेतले ताब्यात!.या अनुषंगाने विद्यापीठ स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीला वस्तुस्थिती पाहून अहवाल देण्यास सांगितला आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल,’’ असे विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. दयाराम सोनवणे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.