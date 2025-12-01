पुणे

Pune Weather Update : पुणे गारठले! पारा थेट ९.८ अंश सेल्सिअसवर, थंडीने हुडहुडी वाढवली; पण 'या' दिवसांपासून पुन्हा वाढणार

Pune Minimum Temperature : पुणे शहरात गेल्या २४ तासांत किमान तापमानात लक्षणीयरीत्या घट होऊन पारा ९.८ अंश सेल्सिअसवर आल्याने थंडीची हुडहुडी वाढली आहे, मात्र पुढील काही दिवसांत तापमान पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे.
पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून कमाल आणि किमान तापमानात सातत्याने वाढ होत होती. परिणामी, शहरातील थंडी ओसरली होती. मात्र, रविवारी (ता. ३०) किमान तापमानात लक्षणीयरीत्या घट होऊन पाच अंश सेल्सिअसने पारा खाली आला. त्यामुळे शहरात हुडहुडी वाढली आहे.

