Pune Cold Wave: पुणे परिसरात थंडीचा कडाका कायम; पाषाणात किमान तापमान ८.३ अंशांवर

Cold Wave Intensifies Across Pune Region: उत्तरेकडून वाहणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे पुणे शहर आणि परिसरात थंडीची लाट अधिक तीव्र झाली असून, सकाळपासूनच हुडहुडी भरवणारा गारठा जाणवत आहे.
पुणे : उत्तरेकडून वाहणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे पुणे शहर आणि परिसरात थंडीची लाट अधिक तीव्र झाली असून, सकाळपासूनच हुडहुडी भरवणारा गारठा जाणवत आहे. निरभ्र आकाश, कोरडे वातावरण आणि उत्तर भारतातून येणाऱ्या थंड हवेच्या प्रवाहामुळे शहरातील अनेक भागांत किमान तापमानाचा पारा घसरला आहे.

