Mundhwa Land Case: येवलेंनी दिलेल्या निर्णयांची होणार फेरतपासणी : जितेंद्र डुडी

पुणे : मुंढवा आणि बोपोडीतील जमीन खरेदी प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या पुणे शहरचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या सर्व निर्णय व आदेशांची जिल्हा प्रशासनाकडून फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणीत अनियमितता अथवा संशयास्पद बाबी आढळल्यास त्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली..बोपोडीतील कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीची सुमारे १३ एकर जमीन चुकीच्या पद्धतीने कुळांच्या नावे करण्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर जिल्हाधिकारी डुडी यांनी राज्य सरकारकडे येवले यांच्याविरोधात निलंबनाची शिफारस केली होती. त्यानुसार, राज्य शासनाने गुरुवारी त्यांचे निलंबन आदेश जारी केले..जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, ''मुंढवा आणि बोपोडीतील प्रकरणांमध्ये येवले दोषी आढळल्याने त्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. विभागीय चौकशीदरम्यान नोंदवलेल्या मुद्द्यांवर आधारित योग्य ती कारवाई केली जाईल. .त्यात पदावनत, वेतनवाढ रोखणे किंवा इतर प्रशासकीय दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. संबंधित जमिनीचे हस्तांतर प्रत्यक्षात झालेले नाही. येवले यांनी दिलेले आदेश प्रांताधिकाऱ्यांनी रद्द करण्याची प्रक्रिया अगोदरच सुरू केली होती..Mundhwa Land Scam : मुंढवा जमीन गैरव्यवहार; सहदुय्यम निबंधक रवींद्र तारू निलंबित, चौकशीसाठी समिती नेमली.त्यामुळे गुन्हा घडण्यापूर्वीच तो उघड झाला आणि कारवाई करण्यात आली. येवले यांच्यावर विभागीय चौकशी सुरू असून, तपासादरम्यान कोणताही हस्तक्षेप होऊ नये म्हणून त्यांचे निलंबन केले. त्यांनी पुणे शहर तहसीलदार म्हणून कार्यभार सांभाळताना दिलेल्या सर्व आदेशांचीही पडताळणी केली जाणार आहे.''.