Mundhwa Land Case: येवलेंनी दिलेल्या निर्णयांची होणार फेरतपासणी : जितेंद्र डुडी

Collector Jitendra Dudi orders review of Tehsildar Yewale’s decisions: मुंढवा आणि बोपोडी जमीन प्रकरणानंतर निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या सर्व निर्णयांची फेरतपासणी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी जाहीर केली.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : मुंढवा आणि बोपोडीतील जमीन खरेदी प्रकरणात निलंबित करण्यात आलेल्या पुणे शहरचे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या सर्व निर्णय व आदेशांची जिल्हा प्रशासनाकडून फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. या तपासणीत अनियमितता अथवा संशयास्पद बाबी आढळल्यास त्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

