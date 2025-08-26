पुणे

Pune Colleges: महाविद्यालयांमध्ये आता ‘आपले सेवा केंद्र’; विद्यार्थ्यांना मिळणार विविध दाखले

Maharashtra Students: पुणे जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमध्ये लवकरच ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना नॉन-क्रिमी लेयर, उत्पन्न दाखला यांसारखे महत्त्वाचे दाखले थेट महाविद्यालयातच मिळतील.
Pune Colleges
Pune Collegessakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : विद्यार्थ्यांना अथवा त्यांच्या पालकांना आता विविध सरकारी दाखल्यांसाठी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. लवकरच जिल्ह्यांतील २०० हून अधिक महाविद्यालयांमध्ये ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू होणार आहे. या केंद्रांमुळे विद्यार्थ्यांना ‘नॉन-क्रिमी लेयर’ आणि उत्पन्नाच्या दाखल्यांसारखे अनेक महत्त्वाचे दाखले थेट महाविद्यालयातच मिळणार आहेत.

Loading content, please wait...
student
pune colleges
student document services
government initiatives in education

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com