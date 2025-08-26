Pune Colleges: महाविद्यालयांमध्ये आता ‘आपले सेवा केंद्र’; विद्यार्थ्यांना मिळणार विविध दाखले

पुणे : विद्यार्थ्यांना अथवा त्यांच्या पालकांना आता विविध सरकारी दाखल्यांसाठी हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. लवकरच जिल्ह्यांतील २०० हून अधिक महाविद्यालयांमध्ये ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू होणार आहे. या केंद्रांमुळे विद्यार्थ्यांना ‘नॉन-क्रिमी लेयर’ आणि उत्पन्नाच्या दाखल्यांसारखे अनेक महत्त्वाचे दाखले थेट महाविद्यालयातच मिळणार आहेत..अहिल्यानगर जिल्ह्यात १० तालुक्यांतील १५ महाविद्यालयांमध्ये हा प्रकल्प यशस्वी झाला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरवर्षी शिष्यवृत्तीसाठी (स्कॉलरशिप) आवश्यक असणारे ‘नॉन-क्रिमी लेयर’ आणि उत्पन्नाचा दाखला मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. .‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू झाल्यावर अशा प्रकारच्या १७ सेवा विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयातच उपलब्ध होतील. महाविद्यालयांना ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ सुरू करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे अर्ज करावा लागेल. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी (ता. २९) एक कार्यशाळा आयोजित केली आहे. त्यात मान्यताप्राप्त महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना बोलाविले आहे. केंद्र विद्यार्थ्यांसाठी कसे फायदेशीर ठरेल आणि कोणत्या सेवा उपलब्ध असतील, याबद्दल माहिती दिली जाणार आहे..महाविद्यालयाने अर्ज केल्यानंतर तो पालकमंत्र्यांकडे मान्यतेसाठी पाठवला जाणार आहे. त्यांची मान्यता मिळाल्यावर जिल्हा प्रशासन महाविद्यालयांची माहिती ‘महा-आयटी’कडे पाठवते. त्यानंतर ‘महा-आयटी’द्वारे लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड दिला जातो. या केंद्रांमधून मिळणाऱ्या दाखल्यांसाठी ५९ रुपये शुल्क आकारले जाईल. .Pune Sinhgad Road Flyover: उड्डाणपुलाच्या उद्घाटनाला मिळेना मुहूर्त; सिंहगड रस्त्यावरील शिवा काशीद चौक ते हिंगणे दरम्यानचा पूल.यापैकी ३२ रुपये केंद्र चालवणाऱ्या व्यक्तीला दिले जातात. जर महाविद्यालयाने केंद्र सुरू केले, तर त्यांना उत्पन्न मिळणार आहे.यामुळे महाविद्यालयाच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल. ‘कमवा आणि शिका’ योजनेतील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने केंद्र चालवता येऊ शकते. यामुळे शासनावरील आर्थिक भारदेखील काही प्रमाणात कमी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.