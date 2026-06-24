पुणे

Pune Traffic: पुणे शहर ठप्प! पावसाने रस्ते जलमय, प्रमुख चौकांमध्ये वाहतूक विस्कळित

waterlogging disrupts traffic movement in Pune: सततच्या पावसामुळे पुण्यातील सखल भाग जलमय; गणेशखिंड, स्टेशन, डेक्कनसह प्रमुख चौकांत दीर्घ वाहनरांगा व वाहतूक कोंडी
Rain Havoc in Pune: Key Roads Flooded, Commuters Face Long Delays

Rain Havoc in Pune: Key Roads Flooded, Commuters Face Long Delays

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे: शहरात बुधवारी सकाळपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे मध्य वस्तीसह उपनगरांतील रस्त्यावर सखल भागात ठिकठिकाणी पाणी साचल्याने; तसेच रस्त्यावरून वाहणाऱ्या पाण्यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे. तर काही महत्त्वाच्या चौकांमध्ये वाहतूक कोंडी झाली आहे.

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