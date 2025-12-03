पुणे : ‘आपला देश एकसंध कधीही नव्हता, परंतु गावगाड्याच्या स्वरूपात चालत होता. इंग्रजांनी हा देश ताब्यात घेतला व सोडताना देशाच्या एकसंधतेवर प्रश्न निर्माण केले. मात्र, महात्मा गांधी यांनी भारत नावाचे स्पंदन निर्माण करून ‘राष्ट्र’ नावाची संकल्पना सर्वांच्या मनात रुजवली व त्याद्वारे आपले वैश्विक अस्तित्व काँग्रेसने केले. आपला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आपण समजून घेतला पाहिजे,’ असे मत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केले..काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त २१ व्या ‘सेवा-कर्तव्य-त्याग’ सप्ताह या उपक्रमाचे उद्घाटन मंगळवारी नवी पेठेतील एस.एम.जोशी सभागृहात सपकाळ यांच्या हस्ते झाले. यावेळी अध्यक्षस्थानी माजी आमदार उल्हास पवार, कार्यक्रमाचे आयोजक आणि प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन जोशी, माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे, काँग्रेस शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे, संजय बालगुडे, श्रीरंग चव्हाण उपस्थित होते.सपकाळ म्हणाले, ‘‘काँग्रेसने देशाला स्वातंत्र्य दिले, हे समजून घ्यावे. काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या योगदानाबाबत आपण विसरत आहोत. सोनिया गांधी यांना राजकारणात आल्यावर अनेक अडचणी आल्या, परंतु त्यावर त्यांनी मात केली. २२ वर्षांच्या असताना त्या विवाह करून भारतात आल्या. त्या एक विचार असून त्याग, विचार, संस्कृती पुढे घेऊन जात आहेत. राहुल गांधी हे काँग्रेस नेतृत्व आणि विचारधारा पुढे घेऊन जाण्याचे काम करत आहेत. मात्र, मुख्यमंत्री हे समता, बंधुता, मूल्यांवर नांगर फिरवत आहेत.’’.मोहन जोशी यांनी काँग्रेस पक्षाने पुण्यात केलेल्या कामांचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते म्हणाले, ‘राजीव गांधी प्राणी संग्रहालय, मेट्रो यासारखे अनेक प्रकल्प काँग्रेसने केले आहेत. पुण्याला जागतिक दर्जाचे शहर करण्यात काँग्रेसचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. पुणे शहर उभे करण्याचे काम काँग्रेसने केले. याबाबत कार्यकर्त्यांनी प्रचार करावा,’ असे आवाहन त्यांनी केले.उल्हास पवार म्हणाले की, ‘भाजपकाळात जाणीवपूर्वक अनेक गोष्टी नामशेष करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे जनतेच्या समोर आले पाहिजे. पुणे हे सुशिक्षितांचे शहर असून लोकांना काँग्रेसने काय केले हे माहिती आहे.’ सूत्रसंचालन प्रथमेश अबनावे यांनी, तर गौरव बोराडे यांनी आभार मानले..Malegaon Crime : मालेगाव हादरले! एकाच दिवशी अल्पवयीन मुलींवरील विनयभंगाचे तीन गुन्हे दाखल; समाजमनात संतापाची लाट.‘निवडणूक आयोग सरकारच्या हातचे बाहुले’‘चाळीस तास आधी मतदान आणि तीस तास आधी मतमोजणी पुढे ढकलणे, यातूनच निवडणूक आयोगाचे वाभाडे निघाले आहेत. नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुकांमध्ये प्रशासकीय व मतांच्या स्तरावर अनियमितता झाली आहे. निवडणूक आयोग कठपुतली झाले असून मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे की सरकारच्या हातचे बाहुले आहे,’ अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली.पुण्यात एका कार्यक्रमादरम्यान ते मंगळवारी पत्रकारांशी बोलत होते. सपकाळ म्हणाले, ‘‘निष्पक्षपणे निवडणूक घडवून आणणे हे आयोगाचे कर्तव्य असून त्यामध्ये तो कमी पडला आहे. त्यामुळे ज्या-ज्या ठिकाणच्या निवडणुकीत अधिकारी, प्रशासन तसेच आयोगाचे आयुक्तालयापर्यंतचे अधिकारी ज्यांनी ज्यांनी यामध्ये चुका केल्या त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. पैसे खाऊन भाजप गब्बरसिंग झाला असून दडपण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. दुसरीकडे ‘पैसा फेक, तमाशा देख’ हे वगनाट्य निवडणुकीदरम्यान भाजपने रंगवले आहे.’’‘या सर्व प्रकाराचा काँग्रेसला किती फटका बसला’, असे विचारले असता सपकाळ म्हणाले, ‘काँग्रेसपेक्षा लोकशाहीला किती फटका बसला हे महत्त्वाचे आहे. जिथे ‘फ्री ॲण्ड फेअर’ निवडणूक होत नाही, संविधानाचे मूल्य पायदळी तुडवले जातात तिथे नागरिकांचे नुकसान या निवडणुकीत झाले आहे..सपकाळ म्हणालेकाँग्रेस राज्यात १६० ठिकाणी नगराध्यक्ष पदासाठी निवडणूक लढत आहेप्रलोभन, इडी व स्वतःच चांगभलं करण्याच्या अनुषंगाने काँग्रेसमधील काही भाजपमध्ये गेलेकाँग्रेस हा विचार असून तो काँग्रेसमधील काही नेत्यांच्या भाजपमध्ये जाण्याने संपणार नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.