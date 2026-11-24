पुणे : भारतीय संविधानातील स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांचा जागर करण्यासाठी संविधान दिनानिमित्त गुरुवारी (ता. २६) पुण्यात ‘वॉक फॉर संविधान’ रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था’ (बार्टी) यांच्या वतीने ही रॅली काढण्यात येणार आहे..रॅलीला सकाळी आठ वाजता ऐतिहासिक भिडेवाडा येथून सुरुवात होईल. लाल महाल, दारूवाला पूल, फडके हौद, पंधरा ऑगस्ट चौक आणि जुनी जिल्हा परिषद मार्गे ही रॅली पुणे स्टेशन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याजवळ पोहोचेल. यामध्ये सामाजिक न्याय विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक संघटना, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि नागरिक सहभागी होणार आहेत..रॅलीनंतर दुपारी १२ ते २ या वेळेत बार्टीच्या मुख्यालयात रायगड येथील संविधान अभ्यासक नूरखान पठाण यांचे व्याख्यान होणार आहे. यावेळी संविधानाच्या उद्देशिकेचे विनामूल्य वाटपही करण्यात येणार आहे. संविधानिक मूल्यांविषयी जनजागृती करण्यासाठी पुणेकरांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन बार्टीतर्फे करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.