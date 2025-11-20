Pune Development : पुण्यातील राडारोडा समस्येवर उपाय; चारही दिशांना प्रक्रिया प्रकल्पांची गरज

पांडुरंग सरोदेपुणे : पुण्यात विकासकामांची गती वाढत असताना, त्या बदल्याची किंमत मात्र शहराच्या रस्त्यांना आणि पर्यावरणाला चुकवावी लागत आहे. शेकडो बांधकाम व पुनर्विकास प्रकल्पांमधून तयार होणारा राडारोडा टाकण्यासाठी महापालिकेकडे केवळ एकच ‘बांधकाम व राडारोडा प्रक्रिया प्रकल्प’ (सी ॲण्ड डी प्रोजेक्ट) असणे हीच सर्वांत मोठी अडचण ठरत आहे. परिणामी, हा राडारोडा सर्रासपणे सार्वजनिक ठिकाणी ढिगाऱ्यांच्या रूपात दिसू लागला आहे. त्यामुळे शहराच्या चारही दिशांना अशा प्रकल्पांची तातडीने गरज आहे..शहराच्या मध्यवर्ती भागात जुने वाडे, इमारती पाडून तेथे पुनर्विकासाची कामे वेग घेत आहेत. तसेच मेट्रो, उड्डाणपूल आणि विविध विकासकामे सुरू आहेत. असे चित्र एकीकडे असताना, दुसरीकडे बांधकाम, पुनर्विकास प्रकल्पांच्या ठिकाणी निर्माण होणारा राडारोडा टाकण्यासाठी, त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पुणे शहरात फक्त वाघोलीत एकमेव ‘बांधकाम व राडारोडा प्रक्रिया प्रकल्प’ आहे. हा प्रकल्प शहराच्या दुसऱ्या टोकाला आहे. प्रकल्पाच्या ठिकाणी निर्माण होणारा राडारोडा प्रक्रियेसाठी वाघोली येथे घेऊन जाणे वाहतुकीच्यादृष्टीने लांब पडते. तसेच, त्यासाठीचा खर्चही परवडत नाही. त्यामुळे बांधकाम प्रकल्पातील राडारोडा पुनर्वापरासाठी देणे किंवा नदीपात्र, तलाव, मोकळी मैदाने, टेकड्या, डोंगर, महामार्गालगत टाकला जातो. विशेषतः नागरिक किंवा महापालिकेचेही त्याकडे लक्ष जात नाही..विविध ठिकाणी टाकल्या जाणाऱ्या राडारोड्यामुळे शहराचे विद्रूपीकरण होत असून, पर्यावरणालाही धोका निर्माण झाला आहे. राडारोडा प्रक्रिया प्रकल्प बांधकाम स्थळांच्या जवळ असल्यास वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन बांधकाम व्यावसायिकांचा प्रतिसाद वाढू शकतो; परंतु शहराच्या चारही बाजूंना असे प्रकल्प नसल्याने छोटे-मोठे बांधकाम व्यावसायिक राडारोडा सर्रासपणे सार्वजनिक व नैसर्गिक ठिकाणी टाकत आहेत. महापालिकेच्या घनकचरा विभागाकडून अधूनमधून कारवाई होत असली तरी ती अपुरी ठरत आहे.बांधकामावरील राडारोड्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वाघोलीत प्रकल्प सुरू आहे. शहराच्या वेगवेगळ्या भागात प्रकल्प झाल्यास राडारोड्यावर प्रक्रिया करणे शक्य होईल. त्यादृष्टीने प्रयत्न केले जात आहेत.- संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा विभाग, महापालिका.Nashik Crime : नाशिक एमआयडीसीत 'सामाजिक कार्यकर्त्या'च्या नावाखाली खंडणी; अवैध बांधकामांच्या धमक्या देऊन लाखोंची वसुली, चुंचाळे पोलिसांकडून बेड्या.वाघोलीतील प्रक्रिया प्रकल्प शहरापासून दूर आहे. वाहतूक कोंडी आणि अन्य कारणांमुळे संबंधित ठिकाणी बांधकाम अवशेष घेऊन जाताना अडचणी येतात. विकसक बांधकाम अवशेषांच्या पुनर्वापरावर भर देतात, उरलेला मलबा पुनर्प्रक्रियेसाठी पाठवितात. त्यामुळे शहराच्या पश्चिम भागात मलबा प्रक्रिया प्रकल्पाची गरज आहे.- मनीष जैन, अध्यक्ष, क्रेडाई, पुणे वाघोलीतील प्रकल्प ३०० टन (प्रतिदिन) एकूण क्षमता२०० टन (प्रतिदिन) राडारोडा२९ रुपये (प्रति कि.मी.) वाहतूक खर्च२४९ रुपये (प्रति टन) प्रक्रिया खर्चयेथे बांधकाम प्रकल्प सुरूशहराच्या मध्यवर्ती भागासह औंध, बाणेर, कोथरूड, वारजे, धायरी, आंबेगाव, कात्रज, बिबवेवाडी, धनकवडी, कोंढवा, उंड्री, हडपसर अशा वेगवेगळ्या भागांत बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत..राडारोड्याचे परिणामधूळ, माती, सिमेंटमुळे हवा व जल प्रदूषणात वाढमातीच्या निचऱ्याची प्रक्रिया बिघडतेनागरिकांना श्वसनाचे आजार होण्याची शक्यतामहामार्ग किंवा रस्त्यालगत राडारोडा टाकल्याने अपघाताची शक्यतानदी, ओढे, नाल्यात राडारोडा टाकल्यास पूरस्थितीस आमंत्रणमोठ्या बांधकाम प्रकल्पातील राडारोडा विविध संस्थांमार्फत पुनर्वापरासाठी, तसेच पालिकेच्या प्रकल्पासाठी दिला जातो. छोट्या बांधकाम प्रकल्पातील राडारोडा सार्वजनिक ठिकाणी टाकण्याचे प्रकार घडतात. म्हणून विविध भागांत राडारोडा प्रक्रिया प्रकल्पाची गरज आहे.- शंकर खेतावत, सरव्यवस्थापक, नाईकनवरे कन्स्ट्रक्शन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.