पुणे

Pune News : आयफोन विमा दावा नाकारल्याप्रकरणी ग्राहक आयोगाचा मोठा निर्णय; ८९ हजार परत करण्याचे आदेश

Pune iPhone insurance claim rejection case : पुण्यात आयफोन विमा दावा नाकारल्याप्रकरणी ग्राहक आयोगाने विमा कंपनीला नवीन आयफोन किंवा ८९ हजार रुपये चार टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले. ‘एकदाच क्लेम’ अट पॉलिसीत नसल्याचे नमूद करत सात वर्षांनंतर ग्राहकाला न्याय मिळाला.
Pune iPhone insurance claim rejection case

Pune iPhone insurance claim rejection case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : हातातून पडून खराब झालेला आयफोन दुरुस्तीसाठी दिल्यानंतर अटीं-शर्तींचे कारण सांगून त्याचा विम्याचा दावा नाकारणे विमा कंपनीला महागात पडले आहे. मोबाइलच्या संरक्षणासाठी विमा घेतला, तो उद्देशच सफल होत नाही; तसेच विम्याचा दावा हा एकदाच मंजूर करण्यात येईल, ही अटही विम्यात नाही, अशी निरीक्षणे नोंदवीत ग्राहकाला नवीन आयफोन किंवा त्याचे ८९ हजार रुपये वार्षिक चार टक्के व्याजासहित परत करण्याचे आदेश आयोगाने विमा कंपनीला दिला आहे.

Loading content, please wait...
Insurance
pune
iphone
Interest Rates

Related Stories

No stories found.