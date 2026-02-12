Pune News : आयफोन विमा दावा नाकारल्याप्रकरणी ग्राहक आयोगाचा मोठा निर्णय; ८९ हजार परत करण्याचे आदेश

पुणे : हातातून पडून खराब झालेला आयफोन दुरुस्तीसाठी दिल्यानंतर अटीं-शर्तींचे कारण सांगून त्याचा विम्याचा दावा नाकारणे विमा कंपनीला महागात पडले आहे. मोबाइलच्या संरक्षणासाठी विमा घेतला, तो उद्देशच सफल होत नाही; तसेच विम्याचा दावा हा एकदाच मंजूर करण्यात येईल, ही अटही विम्यात नाही, अशी निरीक्षणे नोंदवीत ग्राहकाला नवीन आयफोन किंवा त्याचे ८९ हजार रुपये वार्षिक चार टक्के व्याजासहित परत करण्याचे आदेश आयोगाने विमा कंपनीला दिला आहे..पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जवळेकर व सदस्या शुभांगी दुनाखे यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणी धायरी येथे राहणाऱ्या महिलेने विमा कंपनी व नोंदणीकृत मोबाईल दुरुस्ती कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदार ग्राहकाच्या वतीने अॅड. श्रीराम करंदीकर यांनी बाजू मांडली. तक्रारदारांनी कोथरूड येथील एका दुकानातून ८९ हजार रुपयांना ‘आयफोन एक्स’ खरेदी केला. मोबाइलच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांनी पंधरा हजार रुपये देऊन विमा देखील घेतला. .Premium|Light Bill: दर काही महिन्यांनी वीजबिलाचे आकडे वाढलेले का दिसतात? महावितरणने गेल्या तीन वर्षात किती टक्के वाढ केली आणि का?.त्यानंतर १५ दिवसांतच दोन मुलांनी त्यांचा फोन हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. त्या झटापटीत आयफोन खाली पडून कॅमेऱ्याच्या लेन्सला तडा गेला. त्यामुळे तक्रारदारांनी विम्याचा दावा दाखल करून कंपनीकडून फोन बदलून घेतला. मात्र, हा फोन बनावट असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला. काही दिवसांनी हा फोन हातातून खाली पडून पूर्णपणे खराब झाला. त्यामुळे त्यांनी फोन दुरुस्तीसाठी दुसऱ्यांदा विम्याचा दावा केला. मात्र, विमा कंपनीने ‘विम्याचा लाभ एकदाच घेता येतो,’ असे सांगून दावा फेटाळला..सात वर्षे दिलेल्या लढ्याला यश ग्राहक महिलेने याबाबत आयोगात सप्टेंबर २०१८ ला तक्रार दिली होती. त्यांनी दिलेल्या लढ्याला सात वर्षांनी यश आले. या प्रकरणात ग्राहकाला झालेल्या मानसिक त्रासाची भरपाई व तक्रार खर्चापोटी १३ हजार रुपये द्यावे. विम्याचा लाभ फक्त एकदाच घेता येतो, अशी अट पॉलिसीत असल्याचा सबळ पुरावा विमा कंपनीने सादर केलेला नाही. पहिल्या दाव्यानंतर पॉलिसी संपुष्टात आली असेल, तर कंपनीने ग्राहकाला लेखी का कळवले नाही? केवळ एकदा दुरुस्ती केली म्हणजे विमा पॉलिसी संपली असे म्हणता येणार नाही, असे निकालात नमूद केले आहे..ग्राहक आयोगाच्या निकालामुळे ‘एकदाच क्लेम मिळेल,’ अशा अघोषित अटींचे दाखले देऊन दावा नाकारणाऱ्या हे यातून सिद्ध झाले आहे. कंपन्यांनी एखादा दावा मंजूर केल्यानंतर विमा सुरू आहे की नाही, हे ग्राहकाला लेखी कळविणे आवश्यक आहे.अॅड. श्रीराम करंदीकर, तक्रारदारांचे वकील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.