Pune News: दुरुस्तीच्या नावाखाली सात कोटींची फसवणूक; कंत्राटदाराला विश्रामबाग पोलिसांकडून अटक

पुणे : सांडपाणी वाहिनी दुरुस्तीच्या नावाखाली ज्येष्ठ नागरिकाला धमकावून पावणेसात कोटी रुपयांची फसवणूक करणाऱ्या कंत्राटदाराला विश्रामबाग पोलिसांनी अटक केली. न्यायालयाने आरोपीला २८ फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..संदीप उर्फ सोनू उर्फ आदित्य चव्हाण उर्फ ठाकूर (वय ४०, मूळ रा. विकासनगर, देहूरोड, सध्या रा. कोथरूड) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. त्याच्यासह आणखी चार जणांविरोधात विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत नारायण पेठेत राहणाऱ्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने तक्रार दिली आहे..ही घटना २८ मार्च २०२४ ते ९ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान घडली. तक्रारदारांच्या आईच्या नावे नवी पेठेत घर असून, ते भाडेतत्वावर दिले आहे. आरोपीने त्यांच्याकडे जाऊन पुणे महापालिकेत सांडपाणी वाहिन्यांची कंत्राटी कामे करत असल्याची बतावणी केली..तक्रारदारांच्या घराजवळच्या सांडपाणी वाहिनीत झाडांची मुळे गेलेली असल्याने घरापासून स्वतंत्र वाहिनी टाकावी लागेल, असे आरोपीने सांगितले. त्यानंतर पालिकेची परवानगी, चलन, कामासाठी लागणाऱ्या यंत्राचा खर्च, मुलाची शस्त्रक्रिया, न्यायाधीशांचा मुलगा वारला अशी विविध कारणे देत आरोपींनी दोन वर्षे तक्रारदारांना धमकावून सहा कोटी ७० लाख ३७ हजार ५०० रुपये लुटले..या प्रकरणात आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर करण्यात आले. पुणे महापालिकेचे चलन भरण्याच्या नावाखाली आरोपीने ज्येष्ठाकडून पैसे लाटले असून, त्याच्या विविध साथीदारांनी फोन करून ज्येष्ठाला पैसे देण्यास भाग पाडले. त्यामुळे आरोपींची टोळी असण्याची शक्यता आहे. या गुन्ह्याचा सखोल तपास करण्यासाठी आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकील अमर ननावरे यांनी केली..