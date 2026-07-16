पुण्यात आर्थिक वादातून कॉन्ट्रॅक्टरनं संपवलं जीवन; मृत्यूपूर्वी शेअर केला व्हिडीओ, नाव घेत गंभीर आरोप...

Pune Crime News: पुण्यात पैशांच्या देवाणघेवाणीतून एका कॉन्ट्रॅक्टरने गळफास घेऊन आयुष्य संपवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकील आला आहे. ही घटना पुण्यातील डायस प्लॉट परिसरात घडली आहे. खलील शेख असं मृत व्यक्तीचं नाव आहे. संबंधित व्यक्तीने टोकाचं पाऊल उचलण्यापूर्वी व्हिडीओ बनवत अनेकांची नावं घेत गंभीर आरोपही केले आहेत. या घटनेनंतर परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी तपास सुरु केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, खलील शेख यांनी राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. जीवन संपवण्यापूर्वी त्यांनी सुसाईड नोट लिहून ठेवली होती. इतकंच नाही, तर त्यांनी स्वतःचे काही व्हिडिओही मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केले होते. या व्हिडिओंमध्ये त्यांनी अनेक व्यक्तींची नावं घेत गंभीर आरोप केल्याची माहिती समोर येत आहे. आर्थिक व्यवहार, पैशांची देवाणघेवाण आणि बुडालेल्या रकमेच्या वादामुळे आपण मानसिक तणावात असल्याचं त्यांनी नमूद केल्याचं सांगितलं जात आहे..Crime: फ्री मोमोजच्या बहाण्याने तरुणींना जाळ्यात ओढलं; नंतर धार्मिक स्थळी अश्लील व्हिडिओ बनवले अन्... रेहानचे भयंकर कृत्य.या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा केला. सध्या पोलिसांकडून सुसाईड नोट, मोबाईलमधील व्हिडिओ आणि इतर पुराव्यांची तपासणी सुरू आहे. या प्रकरणात अद्याप कोणाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नसून तपासानंतर पुढील कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..Wife Mental Harassment Case : घरात झाडू मारतो, भांडी घासतो, तरीही बायको मारहाण करते... तरुणाने व्हिडिओ शेअर करत संपवले जीवन .महत्त्वाचे म्हणजे काही दिवसांपूर्वी असाच काहीसा प्रकार धुळ्यातूनही समोर आला होता. शिरपूर तालुक्यातील अहिल्यापूर येथील संदीप गिरासे या तरुणाने आत्महत्येपूर्वी मोबाईलमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करून सोशल मीडियावर शेअर केला होता. त्यानंतर त्याने तापी नदीत उडी घेत आत्महत्या केली होती. या घटनेनंतर गावकऱ्यांनी पोलीस ठाण्यासमोर ठिय्या आंदोलन करत संबंधित कंपनी मालकासह इतरांविरोधात कारवाईची मागणी केली होती. या दोन्ही घटनांमुळे आर्थिक तणाव आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.