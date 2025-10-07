पुणे

Pune News: जनता वसाहत झोपडपट्टी डोंगरमाथ्यावरच! झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून राज्य सरकारला अहवाल सादर

Janata Vasahat: पर्वती टेकडीवरील जनता वसाहत झोपडपट्टीसाठी टीडीआर मोबदला एकपट देण्याच्या प्रस्तावावर शहरात गदारोळ सुरू आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने नियम शिथिल करून मूळ जागेत पुनर्वसन करण्याची शिफारस केली आहे.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पर्वती पायथ्यालगत असलेल्या जनता वसाहत झोपडपट्टीची जागा ताब्यात घेऊन त्या मोबदल्यात हस्तांतर विकास हक्क (टीडीआर) देण्याच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) प्रस्तावात अनेक नियमांना सोईस्कर बगल दिली जात असल्याचे समोर आले आहे.

