Ravindra Dhangekar: मोठी बातमी! धंगेकर पराभूत, जेलमध्ये असलेल्या सोनाली अंदेकर विजयी

Pune Election Latest updates: ज्या कसबा विधानसभा मतदारसंघातून रवींद्र धंगेकर यांनी विधानसभेची पोटनिवडणूक जिंकली होती. त्याच मतदारसंघात प्रभाग क्रमांक 23 येतो. मात्र आता त्यांच्या पत्नीचा पराभव झाला आहे.
Updated on

Pune Municipal Corporation Election Results 2026: ज्या निवडक लढतींकडे संपर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलं होतं त्या आंदेकर आणि धंगेकरांच्या प्रभागात आंदेकरांचा विजय झाला आहे. जेलमधून निवडणूक लढवलेल्या सोनाली आंदेकर विजयी झाल्या असून प्रतिभा रवींद्र धंगेकर यांचा पराभव झाला आहे.

