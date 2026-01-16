Ravindra Dhangekar: मोठी बातमी! धंगेकर पराभूत, जेलमध्ये असलेल्या सोनाली अंदेकर विजयी

Pune Municipal Corporation Election Results 2026: ज्या निवडक लढतींकडे संपर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलं होतं त्या आंदेकर आणि धंगेकरांच्या प्रभागात आंदेकरांचा विजय झाला आहे. जेलमधून निवडणूक लढवलेल्या सोनाली आंदेकर विजयी झाल्या असून प्रतिभा रवींद्र धंगेकर यांचा पराभव झाला आहे. .आंदेकर विरुद्ध धंगेकर अशी काँटे की टक्कर झाली होती चौथ्या फेरीत सोनाली आंदेकर ८५६ मतांनी आघाडीवर होत्या. अखेर त्यांचा विजय झाला आहे. सोनाली आंदेकर ह्या गुंड बंडू आंदेकरची सून आहेत.सोनाली आंदेकरांवर आयुष कोमकर हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल आहे. त्यामुळे त्यांनी तुरुंगातून लढत दिली होती. पुण्यासह राज्यात या निवडणुकीची चर्चा होती..Jalgaon Municipal Election Results : जळगावात महायुतीची एकहाती सत्ता, विरोधकांना मोठा धक्का; विजयी उमेदवारांची यादी वाचा एका क्लिकवर.प्रभाग २३ मध्ये कशी लढत होती?प्रभाग 23: रविवार पेठ-नाना पेठभाजपपल्लवी जावळे, अनुराधा मंचे, ऋतुजा गडाळे, विशाल धनवडेशिवसेना शिंदे गटगणेश नलावडे, वैष्णवी किराड, प्रतिभा धंगेकर, प्रीतम अवचितेशिवसेना ठाकरे गटसंजय मोरे, निकिता मारटकरराष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)अनिकेत कोठावळे, सोनाली आंदेकर, लक्ष्मी आंदेकर, खान शहाबाज मोहम्मद आरिफ.दरम्यान, याच प्रभागात आंदेकर कुटुंबातील आणखी एक सदस्य लक्ष्मी आंदेकर यादेखील राष्ट्रवादीच्या तिकिटावर निवडणुकीत उतरल्या होत्या. दोघींना न्यायालयाने उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी सशर्त परवानगी दिली होती, परंतु जामीन अर्ज फेटाळले आहेत..TMC Election: ठाण्यात सत्ता शिंदेसेनेच्या हाती जाणार! भाजपची भक्कम साथ; कोण किती जागांवर आघाडीवर? पाहा विजयी उमेदवारांची नावे.रवींद्र धंगेकर ज्या कसबा विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभेची पोटनिवडणूक जिंकले होते, त्याच मतदारसंघात प्रभाग क्रमांक 23 येतो. जेव्हा रवींद्र धंगेकर यांनी पोटनिवडणूक लढली होती, तेव्हा आंदेकर कुटुंब हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सोबत असल्याने त्यांची मदत धंगेकर यांना झाली होती. आता मात्र परिस्थिती बदलली. त्यामुळे प्रतिभा धंगेकरांना पराभव पत्करावा लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.