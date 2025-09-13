PMC

Pune News : पालिकेकडून ४३१ जणांना नोटिसा; धनादेश न वटल्याने मिळकतकर भरण्यात अडथळे

PMC Tax Notice : मिळकतकर भरण्यासाठी दिलेले धनादेश न वटल्यामुळे पुणे महापालिकेने ४३१ नागरिकांना थेट नोटीस बजावली असून, एकूण थकबाकी १८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.
पुणे : मिळकतकर भरण्यासाठी नागरिकांकडून धनादेश देण्याला प्राधान्य दिले जाते. मात्र, नागरिकांनी दिलेले धनादेश न वटण्याच्या (चेक बाऊन्स) घटनांमध्ये वाढ झाल्याने मिळकतकर भरण्यात विलंब होत आहे. आता महापालिकेने संबंधित नागरिकांना थेट नोटीस बजावण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेकडून आतापर्यंत ४३१ जणांना या संदर्भात नोटीस दिल्या आहेत.

