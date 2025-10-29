PMC News : उंदरांच्या उपद्रवावर ‘ऑपरेशन पिंजरा’, महापालिकेकडून विशेष मोहीम; मोफत गोळ्यांचेही वाटप

पुणे : शहरातील उंदरांच्या वाढत्या उपद्रवावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुणे महापालिकेने ‘ऑपरेशन पिंजरा’ राबवण्यास सुरुवात केली आहे. पावसाळ्याच्या काळात उंदरांचा त्रास वाढत असल्याने आरोग्य विभागाच्या कीटक नियंत्रण विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी जवळपास एक लाख रुपयांचे नवीन पिंजरे खरेदी करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे महिन्याला सरासरी ३०० उंदीर पकडण्यात येतात. तसेच, उंदीर मारण्यासाठी गाडीखाना दवाखान्यातून मोफत गोळ्यांचेही वाटप करण्यात येते. .महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने अलीकडेच ५८ नवे पिंजरे घेतले असून, ६० जुन्या पिंजऱ्यांचाही वापर सुरू आहे. या पिंजऱ्याच्या साहाय्याने दरमहा सुमारे ३०० ते ३५० जिवंत उंदीर पकडले जातात. शहरातील पेठ क्षेत्र, बाजारपेठा आणि दाट लोकवस्तीच्या परिसरांत उंदरांची संख्या जास्त असल्याने दर महिन्याला २० ते २५ तक्रारी नागरिकांकडून प्राप्त होतात. तक्रार मिळाल्यानंतर दोन कर्मचारी संबंधित ठिकाणी जाऊन पिंजरे बसवतात आणि काही दिवसांनी पकडलेल्या उंदरांची विल्हेवाट लावतात, अशी माहिती सहाय्यक आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेश दिघे यांनी दिली..घराभोवती कचरा साचू देऊ नका आणि अन्नकचरा उघड्यावर टाकू नका. पिंजरे किंवा गोळ्या हव्या असल्यास गाडीखाना विभागाशी संपर्क साधा. नागरिकांच्या सहकार्याने ही मोहीम यशस्वी होऊ शकते.- डॉ. राजेश दिघे, सहाय्यक आरोग्य अधिकारी, पुणे महापालिका.Ahilyanagar Crime: 'अहिल्यानगरमधून दोन किलो सोन्यासह कारागीर फरार'; सराफ बाजारातील प्रकार; बाजारभावानुसार एक कोटी किंमत.महत्त्वाचेमहापालिकेच्या गाडीखाना विभागातून दरमहा ७ ते १० हजार उंदीर मारण्याच्या गोळ्या तयार केल्या जातातनागरिकांना या गोळ्या मोफत दिल्या जातातदोन ते तीन महिला सेविका गोळ्या तयार करण्याचे काम करतातजुन्या पुण्यातील गावठाण भाग आणि नदीकाठच्या पट्ट्यात उंदरांचा त्रास अधिकघरे, हॉटेल्स, गोदामे, गटारे, सरकारी कार्यालये आणि अगदी रुग्णालयांच्या तळमजल्यातही त्यांचा वावरउंदरांची विल्हेवाट सध्या पाण्यात बुडवून नंतर पुरून टाकण्याची पद्धत वापरली जातेजनावरांसाठी असणाऱ्या ‘इन्सिनरेटर’चा वापर करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन.असा आहे प्रयोगएका पिंजऱ्याची किंमत सुमारे एक हजार ८०० रुपये असून, हे पिंजरे अधिक टिकाऊ असल्याने त्यांनाच प्राधान्यते गल्लीबोळ, हॉटेल परिसर, बाजारपेठ आणि नाल्यांच्या जवळ बसवले जातातउंदरांचा प्रादुर्भाव आटोक्यात ठेवण्यासाठी विषारी खाद्याच्या गोळ्या तयार करण्यात आल्या आहेतएका किलो विषारी खाद्यातून सुमारे ५० गोळ्या बनतातगेल्या वर्षी कमला नेहरू रुग्णालयाच्या पार्किंगमध्ये यशस्वी प्रयोग करण्यात आला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.