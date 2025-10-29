पुणे

PMC News : उंदरांच्या उपद्रवावर ‘ऑपरेशन पिंजरा’, महापालिकेकडून विशेष मोहीम; मोफत गोळ्यांचेही वाटप

PMC Launches 'Operation Pinjra' to Curb Rat Menace : शहरातील वाढत्या उंदरांच्या उपद्रवावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने 'ऑपरेशन पिंजरा' मोहीम सुरू केली असून, या अंतर्गत नवीन पिंजऱ्यांच्या साहाय्याने दरमहा ३०० ते ३५० उंदीर पकडले जात आहेत आणि मोफत गोळ्यांचे वाटप केले जात आहे.
'Operation Pinjra' launched with new cages to control the rising rat population in the city

पुणे : शहरातील उंदरांच्या वाढत्या उपद्रवावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पुणे महापालिकेने ‘ऑपरेशन पिंजरा’ राबवण्यास सुरुवात केली आहे. पावसाळ्याच्या काळात उंदरांचा त्रास वाढत असल्याने आरोग्‍य विभागाच्या कीटक नियंत्रण विभागाने विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. यासाठी जवळपास एक लाख रुपयांचे नवीन पिंजरे खरेदी करण्यात आले आहेत. त्‍याद्वारे महिन्‍याला सरासरी ३०० उंदीर पकडण्‍यात येतात. तसेच, उंदीर मारण्‍यासाठी गाडीखाना दवाखान्‍यातून मोफत गोळ्यांचेही वाटप करण्‍यात येते.

