पुणे

Pune Pollution: सिमेंट काँक्रीट प्लांट पुण्याबाहेर न्या; पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांची आक्रमक मागणी, प्रदूषणात सर्वाधिक वाटा

environmental impact of construction industry in cities: आरएमसी प्लांटमुळे वाढत्या धुळकणांवर नागरिक-नगरसेवक आक्रमक; रहिवासी भागातील अनधिकृत प्रकल्प तातडीने बंद करून शहराबाहेर हलवण्याची मागणी जोरात
Growing Pollution Sparks Demand to Move Cement Plants Beyond Pune City

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: रेडिमिक्स प्लांटमुळे (आरएमसी) होणाऱ्या प्रदूषणाने नागरिक त्रस्त झालेले असताना आता पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांनीही याविरोधात आवाज उठवला आहे. बावधन, सिंहगड रस्ता, वडगाव बुद्रुक परिसरातील अनधिकृत आरएमसी प्लांट शहराबाहेर हलवा. रहिवासी भागातील अवैध प्रकल्प बंद करा, असा ठराव नगरसेवकांनी स्थायी समितीला दिला आहे. त्यावर आता प्रशासनाचा अभिप्राय मागवला असून, प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या समस्येवर ‘सकाळ’ने आवाज उठवला होता.

