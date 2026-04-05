Pune Pollution: सिमेंट काँक्रीट प्लांट पुण्याबाहेर न्या; पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांची आक्रमक मागणी, प्रदूषणात सर्वाधिक वाटा

पुणे: रेडिमिक्स प्लांटमुळे (आरएमसी) होणाऱ्या प्रदूषणाने नागरिक त्रस्त झालेले असताना आता पुणे महापालिकेतील नगरसेवकांनीही याविरोधात आवाज उठवला आहे. बावधन, सिंहगड रस्ता, वडगाव बुद्रुक परिसरातील अनधिकृत आरएमसी प्लांट शहराबाहेर हलवा. रहिवासी भागातील अवैध प्रकल्प बंद करा, असा ठराव नगरसेवकांनी स्थायी समितीला दिला आहे. त्यावर आता प्रशासनाचा अभिप्राय मागवला असून, प्रशासन काय भूमिका घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या समस्येवर 'सकाळ'ने आवाज उठवला होता. .पुणे शहरातील हवा प्रदूषणात आरएमसी प्लांटचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाची नियमावली असली तरी यावर अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नाही. नियमांचे उल्लंघन करून, बेकायदेशीर प्रकल्प सुरू आहेत. 'सकाळ'ने 'गुदमरतोय श्वास' या वृत्तमालिकेतून आवाज उठवला होता. प्रदूषण मंडळ, महापालिका, पोलिस यांच्या कारभाराची पोलखोल केली होती. त्यानंतर धायरी फाट्याजवळील दोन प्लांटला टाळे ठोकले आहे..पण अजूनही बहुतांश अनधिकृत आणि नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या प्लांटला अभय मिळाले आहे. स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले म्हणाले, ''आरएमसी प्रकल्प बंद करावेत, शहराबाहेर न्यावेत, अशी मागणी नगरसेवकांची आहे. त्यावर प्रशासनाचा अभिप्राय मागितला आहे.''.एकाच भागात अनेक आरएमसी प्लांटआरएमसी प्लांटबाबत नागरिकांच्या तक्रारी असल्याने नगरसेवकांनी याविरोधात आवाज उठवला आहे. नगरसेवक हरिदास चरवड यांनी शहरातील रहिवासी झोन, वस्त्यांमधील आरएमसी प्लांट बंद करावेत, अनधिकृत प्लांटवर कारवाई करावा, असा ठराव शहर सुधारणा समितीकडे दिला आहे. तसेच एकाच भागात अनेक आरएमसी प्लांटला कशा काय परवानग्या दिल्या जातात? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला आहे..बावधनमधील नागरिक त्रस्तनगरसेवक दिलीप वेडे पाटील यांनी आरएमसी प्लांटविरोधात स्थायी समितीमध्ये ठराव दिला आहे. बावधन परिसरातील अनधिकृत आरएमसी प्लांटमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. मिक्सर, डंपरच्या वाहतुकीमुळे अपघात होत आहेत. नियमांचे उल्लंघन करून रहिवासी भागात हे प्लांट सुरू असल्याने त्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी वेडे पाटील यांनी केली आहे.