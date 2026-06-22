पुणे

महापालिकेच्या सभागृहात विरोधी पक्षांचे आंदोलन

महापालिकेच्या सभागृहात विरोधी पक्षांचे आंदोलन
Published on

पुणे, ता. २२ : महापालिका सभागृहात नगरसेवक गफूर पठाण यांना भाजप नगरसेवकांनी केलेल्या धक्काबुक्की, दमदाटी प्रकरणावरून सोमवारी (ता. २२) विरोधी पक्षांनी सभागृहात तीव्र आंदोलन केले. हाताला काळ्या फिती बांधून, तसेच चिलखत व हेल्मेट परिधान करत विरोधकांनी जोरदार घोषणाबाजी केली.
महापालिकेच्या १७ जूनला झालेल्या सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे नगरसेवक गफूर पठाण यांनी बोपोडी येथील धार्मिक स्थळाच्या कारवाईविरुद्ध आवाज उठविला होता. त्यावेळी भाजपच्या नगरसेवकांनी पठाण यांच्या अंगावर धावून जात त्यांना धक्काबुक्की, दमदाटी केली होती. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, काँग्रेस पक्ष व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष यांच्यावतीने पत्रकार परिषद घेत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला होता.
सोमवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येत महापौर मंजूषा नागपुरे यांच्यासमोर आंदोलन केले. सभागृहातील सुरक्षेच्या मुद्द्यावर प्रशासनाला धारेवर धरले. तसेच विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना सुरक्षा देण्यासह भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी महापौर नागपुरे यांच्याकडे केली.
या आंदोलनात विरोधी पक्षनेते ॲड. नीलेश निकम, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गटनेते काका चव्हाण, काँग्रेसचे गटनेते चंदूशेठ कदम, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे गटनेते नितीन गावडे, नगरसेवक अरविंद शिंदे आदींसह विरोधी पक्षाच्या सर्व नगरसेवकांचा यात सहभाग होता.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Pune political updates
Pune municipal council attack
Gafur Pathan BJP protest
Maharashtra political protests
opposition protests Pune
Shivsena protests against BJP
NCP protests Pune
NCP Shard Pawar news
councilman safety issues
municipal elections Maharashtra 2023
BJP opposition Maharashtra
Pune civic body news
Maharashtra political unrest 2023
protests for councilman safety
political movement in Pune
Congress protests against BJP
पुणे महापालिका नगरसेवक हल्ला
गफूर पठाण भाजप आंदोलन
महाराष्ट्रातील राजकीय आंदोलन
पुण्यातील महापालिका बातम्या
शिवसेनेविरुद्ध भाजप आंदोलन
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आंदोलन
महापालिका निवडणुका 2023
पुण्यातील राजकारण
महापालिका सभा 2023
भाजप विरोधी पक्षांचे आंदोलन
नगरसेवक सुरक्षा मुद्दा
महापौर मंजूषा नागपुरे बारेचे मुद्दे
पुण्यातील सत्तास्थानांतर्गत चूल
राष्ट्रवादी काँग्रेस मुहूर्त