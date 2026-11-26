पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात झालेल्या मंदार किवळे हल्ला प्रकरणातील आरोपींना आज न्यायालयात हजर करण्यात आलं. कोर्टाने ६ आरोपींना ६ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. सुनावणीवेळी सरकारी वकील आणि आरोपींच्या वकिलांमध्ये युक्तिवाद झाला. पोलिसांनी आरोपींच्या पुढील तपासासाठी दहा दिवसांची पोलीस कोठडी मागितली होती. मात्र न्यायालयाने आरोपींना २ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे..अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश एस. डी. पंजवानी यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली. हल्ला करण्यासाठी वापरलेली वाहनं पोलिसांनी जप्त केली आहेत. तसेच सीसीटीव्ही आणि मोबाईलमध्ये हल्ल्याचे फुटेज उपलब्ध असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयात दिली. हल्ल्यात वापरलेले कोयते आणि पिस्तूल कुठून आणले याचा तपास करायचा आहे. याशिवाय आणखी पुरावे गोळा करायचे असल्याने दहा दिवसांची पोलीस कोठडी द्यावी अशी मागणी पोलिसांकडून करण्यात आली होती..'तूच आमच्या शुभमला मारलं ना?', जखमी मंदार किवळेने दिला जबाब; हल्ल्यावेळी नेमकं काय घडलेलं?.मंदार किवळेवर झालेल्या हल्ल्यामागे मोठं कटकारस्थान असण्याची शक्यता पीडिताच्या वकिलांनी व्यक्त केली. दोन आरोपींच्या हातातील शस्त्रं अद्याप सापडलेली नाहीत. काही आरोपी अजून पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. त्यामुळे मुख्य सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्यासाठी आरोपींची अधिक चौकशी आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद वकिलांनी केला. घटना गंभीर असल्याने जास्तीत जास्त पोलीस कोठडी देण्याची मागणीही करण्यात आली..दरम्यान, आरोपींच्या वकिलांनी पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. केवळ एकाच ठिकाणी राहतात म्हणून काही जणांना आरोपी करण्यात आल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने नऊ आरोपींना २ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.