पुणे - शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालय परिसरात तरुणावर प्राणघातक हल्ला केल्याप्रकरणी अटक केलेल्या मुख्य आरोपी प्रथमेश दीपक येनपुरे (वय-१९, रा. शिवाजी पार्क सोसायटी, कात्रज, मूळ रा. पाबे) याला न्यायालयाने दोन डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला आहे..न्यायालय परिसरात बुधवारी (ता. २५) गुंड टोळक्याने मंदार किवळे याच्यावर गोळीबार करून कोयत्याने वार केले होते. या हल्ल्यात किवळे हा गंभीर जखमी झाला होता. त्याच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणात पोलिसांनी सातजणांना अटक केली असून, एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले आहे. यवत पोलिसांनी येनपुरेला अटक करून पुणे पोलिसांच्या ताब्यात दिले होते. पोलिसांनी त्याला शुक्रवारी न्यायालयात हजर केले..न्यायालयात सरकार पक्षाच्या वतीने सरकारी वकील ॲड. मोना राऊत-देवलकर यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालय परिसरात शस्त्रांसह येऊन हल्ला करण्यापर्यंत आरोपींची मजल जाणे, ही गंभीर बाब आहे. येनपुरे हा या गुन्ह्यातील मुख्य आरोपी असून, त्याने पूर्वनियोजित कट रचून हा हल्ला केला आहे, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले..या हल्ल्यासाठी आरोपींना कोणी आर्थिक रसद पुरविली आणि शस्त्रे कोठून मिळविली, याचा सखोल तपास करायचा आहे. या गुन्ह्यात आणखी आरोपी निष्पन्न होण्याची शक्यता असून, आरोपीला पोलिस कोठडी देण्याची मागणी ॲड. राऊत-देवलकर यांनी केली. सरकार पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपी येनपुरे याला दोन डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.