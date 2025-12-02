Pune Court Order : बांगलादेशी महिलांना परत पाठविण्याचे न्यायालयाचे आदेश; सात महिलांचा समावेश; बुधवार पेठेमध्ये करत देहविक्रीचा व्यवसाय!

पुणे : बेकायदा वास्तव्य करून देहविक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या सात बांगलादेशी महिलांना पारपत्र कायदा आणि परदेशी नागरिक कायद्यांतर्गत दोषी ठरवून न्यायालयाने दोन वर्षे दोन महिन्यांची सक्तमजुरी व प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच त्यांना बांगलादेशात पाठवण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यू. पी. कुलकर्णी यांनी निकाल दिला. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या पथकाने नऊ ऑक्टोबर २०२३ ला बुधवार पेठेतील एका इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर छापा टाकून सात बांगलादेशी महिलांना अटक केली होती. त्यांच्यावर फरासखाना पोलिस ठाण्यात पारपत्र कायदा आणि परदेशी नागरिक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले होते..आरोपी महिलांनी बांगलादेशी असल्याचे सांगून पारपत्र किंवा वैध कागदपत्रे नसताना सीमारेषेवरून चोरट्या मार्गाने भारतात प्रवेश केल्याची कबुली दिली होती. या महिला कारवाईच्या चार वर्ष आधीपासून देहविक्रीचा व्यवसाय करत होत्या. या खटल्याचे कामकाज अतिरिक्त सरकारी वकील प्रमोद हजारे यांनी पाहिले.भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम १०६ नुसार, आरोपींनी आपण भारतीय आहोत किंवा वैध कागदपत्रांच्या आधारे देशात प्रवेश केला, हे सिद्ध करणे आवश्यक होते. मात्र, आरोपींना ते सिद्ध करण्यात अपयश आले. देशात बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या या आरोपी महिलांना कठोर शिक्षा ठोठावून त्यांची बांगलादेशात रवानगी करण्यात यावी, असा युक्तिवाद ॲड. प्रमोद हजारे यांनी केला..Crime News : काळजीवाहू ‘रक्षक’च निघाला ‘भक्षक’!; मूकबधिर मुलीवरील अत्याचार प्रकरणी दुहेरी जन्मठेप.गरिबीमुळे महिला भारतात आल्याअधिकृत कागदपत्रांविना देशात प्रवेश करून वास्तव्य करणे गंभीर गुन्हा आहे. आरोपी महिला गरिबीमुळे भारतात आल्या आहेत. त्या बांगलादेशच्या असल्याचे सिद्ध झाल्याने राज्याने त्यांना परत पाठविणे आवश्यक आहे. अटक झाल्यापासून आरोपी महिला कोठडीत असल्याने हा कालावधी शिक्षेचा काळ धरून त्यांना बांगलादेशात पाठविण्यात यावे, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.