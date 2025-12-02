पुणे

Pune Court Order : बांगलादेशी महिलांना परत पाठविण्याचे न्यायालयाचे आदेश; सात महिलांचा समावेश; बुधवार पेठेमध्ये करत देहविक्रीचा व्यवसाय!

Bangladeshi Women Deportation Order : बुधवार पेठेतील कारवाईत पकडलेल्या सात बांगलादेशी महिलांना बेकायदा वास्तव्य आणि देहविक्रीसाठी दोषी ठरवून पुणे न्यायालयाने कारावास व बांगलादेशात रवानगीचे आदेश दिले. वैध कागदपत्रांविना भारतात प्रवेश हा गंभीर गुन्हा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : बेकायदा वास्तव्य करून देहविक्रीचा व्यवसाय करणाऱ्या सात बांगलादेशी महिलांना पारपत्र कायदा आणि परदेशी नागरिक कायद्यांतर्गत दोषी ठरवून न्यायालयाने दोन वर्षे दोन महिन्यांची सक्तमजुरी व प्रत्येकी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच त्यांना बांगलादेशात पाठवण्याचा आदेश सरकारला दिला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यू. पी. कुलकर्णी यांनी निकाल दिला. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या पथकाने नऊ ऑक्टोबर २०२३ ला बुधवार पेठेतील एका इमारतीच्या तिसऱ्या मजल्यावर छापा टाकून सात बांगलादेशी महिलांना अटक केली होती. त्यांच्यावर फरासखाना पोलिस ठाण्यात पारपत्र कायदा आणि परदेशी नागरिक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून दोषारोपपत्र सादर करण्यात आले होते.

