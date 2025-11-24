Pune News : वृद्ध सासूला सुनेचा सासूरवास; न्यायालयाने दिला दिलासा, मुलगा-सुनेला घर सोडण्याचे आदेश

पुणे : वयाच्या ८०व्या वर्षीही सासूला सुनेचा सासूरवास भोगावा लागत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. घरातील कामांपासून ते उपासमारीपर्यंतचा त्रास सहन करत अखेर वृद्ध सासूने पोलिस आणि न्यायालयाची दारं ठोठावली..प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी अमोल शिंदे यांनी दिलेल्या आदेशात मुलगा आणि सुनेला घरगुती हिंसाचार रोखण्याबरोबरच सासूला दोन महिन्यांत प्रत्येकी दोन लाख रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. तसेच, ‘हे घर वृद्ध महिलेचे आहे. ती तिथेच राहणार असून मुलगा-सून यांनी घरातून निघून जावे,’ असे न्यायालयाने फटकारले..राजू आणि निकिता (नावे बदललेली) हे दोघेही घटस्फोटानंतर दुसऱ्या विवाहबंधनात अडकले. त्यांनी प्रेमविवाह केला आहे. दोघेही उच्चशिक्षित असून चांगल्या पगाराची नोकरी करत आहेत. राजू यांच्या आईने त्यांचे लग्न स्वीकारून तिघे एकत्र राहू लागले. मात्र काही काळातच सुनेचे वागणे बदलले. संधिवात, हाडांचा ठिसूळपणासह इतर आजारांनी ग्रस्त असूनही वृद्ध सासू घरातील सर्व कामे करत होती. .तरीही सून सतत तिच्यावर उलटसुलट बोलून मानसिक छळ करीत होती. त्याहूनही गंभीर म्हणजे, सुनेने उपाशी ठेवणे आणि ‘हे घर माझे आहे, तू निघून जा,’ असे म्हणत अवमानकारक वागणूक देण्याचा प्रकार सातत्याने सुरू होता. या त्रासाला कंटाळून वृद्ध महिलेने अखेर सुनेविरुद्ध तक्रार दाखल केली. काहीकाळ ती मुलीच्या घरी राहिली आणि नंतर त्यांनी ॲड. स्मिता देशमुख यांच्यामार्फत कौटुंबिक हिंसाचाराचा दावा दाखल केला..Solapur Crime: 'साेलापूरात वरच्या मजल्यावर कुटुंब'; खाली घर केले साफ; चोरट्यांनी पळविला दोन लाखांचा ऐवज...या प्रकरणात मुलगा आणि सुनेच्या विरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा दावा दाखल करण्यात आला होता. त्यात महिलेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आज वृद्धत्व ही गंभीर सामाजिक समस्या झाली आहे. आधार द्यायला हवे असलेलेच लोक त्रास देऊ लागल्यावर न्यायालयाशिवाय पर्याय राहत नाही, असे या दाव्यातून दिसते. या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडल्यामुळे वृद्ध महिलेला न्याय मिळू शकला.- अॅड. स्मिता देशमुख, ज्येष्ठ महिलेच्या वकील.‘शेवटचा श्वास माझ्याच घरात घ्यावा’उतरत्या वयात स्वतःच्या घरातच शांत आयुष्य जगण्याची इच्छा व्यक्त करत वृद्ध सासूने न्यायालयात आपली व्यथा मांडली. न्यायालयाने तिच्या बाजूने निर्णय देत मुलगा-सुनेवर कठोर शब्दांत टीका केली आणि तिच्या सुरक्षिततेची हमी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.